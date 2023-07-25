В мэрии рассказали, каким будет юбилей Екатеринбурга и кто его хедлайнеры

В этом году День рождения города будет праздноваться целую неделю, а не один день, как обычно. Юбилейная фестивальная неделя с 12 по 19 августа включает несколько тематических дней.

Меньше месяца остается до самого ожидаемого события не только этого года, но и последних лет. Речь идет о праздновании 300-летнего юбилея Екатеринбурга. Фестивальная неделя пройдет с 12 по 19 августа. В течение недели каждый день будут проходить разные мероприятия. Об этом на специальной пресс-конференции, посвященной юбилею уральской столицы, рассказал мэр Алексей Орлов и некоторые организаторы праздника.

Слева направо: Денис Каракулов (пресс-служба), Илья Марков, Алексей Орлов, Валерий Кудашов, Юрий Пелин

Культурная программа юбилея включает в себя как уникальные мероприятия, так и традиционные. Среди них фестивали, которые уже прошли под эгидой 300-летия, — с особым размахом. Это «Ночь музеев», «Уральская ночь музыки» , «Стенография», «Безумные дни», «Лица улиц». Одним из уникальных подарков жителям Екатеринбурга стал самый масштабный гастрономический фестиваль, который проводится в нашей стране, — фестиваль «Да, шеф!» с участием телеведущего и ресторатора Константина Ивлева.

По поводу общей концепции юбилея высказался его режиссер-постановщик и сценарист всероссийских и международных событий Валерий Кудашов:

Некоторые люди, которые родились здесь, на этой земле, известны далеко за пределами Екатеринбурга. Наша задача рассказать о них как можно больше, а также рассказать о том, что и как творилось здесь на протяжении трех веков, — лаконично отметил он.

Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков рассказал, почему юбилей в Екатеринбурге будут отмечать неделю, а не как обычно — один день.

Больше 500 тыс. человек, независимо от погоды, ежегодно выходят на празднование Дня города. Это натолкнуло нас на мысль о том, что, наверное, стоит по времени растянуть это событие. Жанры культурной программы подобраны таким образом, чтобы соблюсти традиции, которые есть в нашем городе. Это касается академического искусства. Будет очень много площадок. На них выступят артисты Театра оперы и балета, музыканты из Филармонии. Между артистами идет борьба за эфирное время. Мы распределили его так, чтобы всем досталось. На фестивальной неделе в честь 300-летия Екатеринбурга планируется инклюзивный день, день танцев, день моды, детский день, — дополнил он он.

Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга, более подробно рассказал о программе праздника, кто будет хедлайнерами, где и как он будет проходить:

— Неотъемлемой частью программы является празднование Дня строителя, который впервые пройдет в самом сердце города в Историческом сквере 13 августа. 17 августа на территории парка Маяковского пройдет еще одно масштабное событие — после реконструкции откроется единственный в УрФО полноценный летний театр с участием младшего академического филармонического оркестра, будет обязательно приглашенная звезда, уже сегодня есть уверенность в том, что одним из хедлайнеров открытия будет Денис Мацуев.

18 августа состоится выемка капсулы времени, которая была заложена в 1973 г. к 250-летию города. Мы нашли свидетелей той церемонии полувековой давности и рассчитываем пригласить их на наше праздничное мероприятие.

Закладка нового послания будущим поколениям состоится 18 августа. Как это и было 50 лет назад, в исторический день рождения Екатеринбурга. Текст послания для новой капсулы мы обсуждаем совместно с жителями. Это уникальный шанс оставить свой след в истории родного города.

До 6 августа в информационной системе «Активный Екатеринбург» и на официальном сайте 300-летия жители могут предложить, какие предметы положить в капсулу, а также написать теплое послание для потомков.

В юбилейный год выпущена новая редакция энциклопедии Екатеринбурга — двухтомник, очень серьезный труд ученых и знатоков — совершенно новое справочное энциклопедическое издание. По сравнению с предыдущей редакцией, которая вышла в свет еще в 2002 г., книга существенно расширена и дополнена. Распространяться энциклопедия будет не только в печатном, но и в электронном виде. Первые экземпляры направят в городские библиотеки, а электронная версия будет размещена в открытом доступе, чтобы как можно больше людей смогли ознакомиться с историей нашего города.

Знаковыми акцентами в праздничной программе станут шествие с участием делегаций восьми районов города, городских сообществ, историческая реконструкция Екатеринбурга конца XIX века в Литературном квартале и главный концерт в Историческом сквере. Большинство событий запланировано на открытых площадках. Надеемся на то, что погода позволит это сделать полноценно.

Программа включает спортивный блок: уникальное событие — чемпионат России по прыжкам в высоту, триатлон, легкоатлетический марафон Европа-Азия, кубок России и всероссийские соревнования по водно-моторному спорту, чемпионат России по скалолазанию, чемпионат России по парусному спорту.

Фестивальная неделя в честь 300-летия Екатеринбурга сменится Международным фестивалем университетского спорта, который станет одним из самых ярких и значимых событий празднования 300-летия Екатеринбурга. Соревнования состоятся по 14 видам спорта. Будет разыграно 197 комплектов медалей. Количество спортсменов составит порядка 4 тыс. человек.

Хедлайнеры юбилея Екатеринбурга:

13 августа на Дне строителя выступят Леонид Агутин и группа Рефлекс

15 августа на площади 1905 года выступит джазовый саксофонист Игорь Бутман.

16 августа — день танца, театр «Провинциальные танцы» и балет Аллы Духовой TODES

17 августа на финале Мисс Екатеринбург состоится выступление группы Бандерос, ведущий шоу — Дмитрий Хрусталев

18 августа — день детского творчества, ведет Тутта Ларсен с дочкой

19 августа в День города будет более насыщенная концертная программа:

В парке Маяковского выступят представители легендарного уральского рок-клуба: группа «Чайф», солист группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец, Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи», Вячеслав Бутусов (Nautilus Pompilius), группа Евгения Горенбурга «ТОП», «Урфин Джюс», Александр Пантыкин, Настя Полева.

В Историческом сквере пройдет гала-шоу с участием барда Александра Новикова, музыканта Владимира Шахрина.

Возле КРК «Уралец« выступят Niletto и Клава Кока.

на Октябрьской площади — Milana Star.

в парке «Южный» — группа «Пелагея».

на проспекте Ленина — «Дискотека Авария».

в торговом центре «Веер Молл» — Хор Турецкого.

Юрий Пелин, основатель и руководитель студии инновационного дизайна «Illuminarium3000», рассказал об особом подарке, который его компания готовит для екатеринбуржцев — это мэпинг (3D-проекция) перформанс на здании администрации.

Для его создания мы задействовали несколько платформ, очень много ресурсов. Но главный ресурс — это, конечно, руки дизайнеров, архитекторов. Мы привлекли сюда машинный алгоритм, искусственный интеллект и нейросеть. Получили уникальные картинки, которые будут взаимосвязаны с помощью музыки, ассоциаций. Мы соединили любовь, гордость, поздравления и некую историю. Смотреть лучше только в живую, только так воспринимается весь размер и весь объем, вся красота, — отметил он.

Второе, что готовит «Illuminarium3000» для Екатеринбурга, — AR-приложение. Augmented Reality – это технология, позволяющая с помощью компьютера или другого устройства дополнять окружающий нас физический мир цифровыми объектами. AR уже достаточно давно используется в производстве фильмов и на телевидении — так называемая «компьютерная графика» является одним из вариантов создания дополненной реальности.

Компания Юрия Пелина разработала приложение дополненной реальности Екатеринбурга. Это первое новое российское приложение подобного рода. С помощью него можно увидеть объекты, которыми гордится город, которые так или иначе являются историческими. Каждый объект имеет свою историю, свое направление, свой характер, и мы постарались с большой командой талантливых дизайнеров раскрыть эти потенциалы и выразить их в графике.

Юрий Пелин пообещал, что абсолютно каждый сможет, пройдя через некоторые страницы, изучить, как работает приложение, найти для себя объект, который ему хочется посмотреть:

Кроме эффекта, который будет на экране вашего девайса, мы также подумали о том, что каждому захочется узнать нечно большее и с этой странички провалиться еще дальше и прочитать более развернутую информацию про каждый объект.

Напомним, мы уже писали о юбилее Екатеринбурга. Читайте также на DK.RU материалы по этой теме:

Подготовка Екатеринбурга к 300-летию обошлась в 71,4 млрд руб. Что получил город?

Свердловская область в этом году ждет 3 млн гостей. Как мы будем их развлекать?

Масштабные фестивали и прикосновение к истории: как Екатеринбург будет отмечать 300-летие?

Бюджет юбилея Екатеринбурга похудел на 180 млрд руб.