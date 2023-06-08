Бюджет юбилея Екатеринбурга похудел на 180 млрд руб.

Вице-мэр Андрей Корюков сообщил, что сейчас город может рассчитывать только на 69 млрд руб. — эта сумма подтверждена федеральным, областным и городским бюджетами. Впрочем, есть надежда на спонсоров.

Изначально на празднование 300-летия Екатеринбурга было заложено 249 млрд руб. Программа была рассчитана семь лет назад и предусматривала, в том числе, строительство второй ветки метро.

Сейчас 69 млрд — это те средства, которые подтверждены федеральным областным и городским бюджетами», — сообщил вице-мэр, заместитель главы администрации по финансам Андрей Корюков на встрече с прессой.

При этом он отметил, что пока рано говорить о том, сколько потратят конкретно на праздничные мероприятия. Это станет известно только после проведения.

К тому же много частных спонсоров участвуют в этом, эти деньги не учитываются в бюджете, — добавил он.

В числе проектов, которые город получит к 300-летию, Андрей Корюков назвал Макаровский мост, замыкание ЕКАД, строительство нового жилья с инфраструктурой, развитие проекта наземного метро, появление межмуниципального трамвая в Пышму и трамвайной ветки в Академический, покупку новых автобусов и троллейбусов.

Напомним, что юбилейное лето в Екатеринбурге обещает быть богатым на культурные события. В городе и окрестностях пройдет девять фестивалей. Екатеринбуржцы смогут выбрать варианты проведения досуга по интересам.

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