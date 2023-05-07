Подготовка Екатеринбурга к 300-летию обошлась в 71,4 млрд руб. Что получил город?

Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что к своему юбилею Екатеринбург должен стать городом передовых инфраструктурных решений и высокого качества жизни.

В уральской столице завершается подготовка города к юбилею, который будет отмечаться 18-19 августа. Строительство и реконструкция объектов в разных районах города ведется параллельно с подготовкой к Международному фестивалю студенческого спорта (запланирован на 19-31 августа 2023 г.), который также оставит Екатеринбургу большое наследие.

Объем бюджетного финансирования на подготовку к 300-летию составил 71,4 млрд руб. Большая часть проектов уже реализована. DK.RU рассказывает об основных подарках, которые получил город.

О транспортной инфраструктуре

С опережением на два года был реализован ключевой инфраструктурный проект Свердловской области: запущено движение по Екатеринбургской кольцевой автодороге. Строительство завершающего участка велось с 2019 года, протяженность шестиполосной трассы составляет 11,4 км. Общая стоимость работ составила 9,2 млрд руб., средства были направлены из федерального и областного бюджетов. Первоначально завершить строительство планировалось только в 2024 г. Но благодаря опережающему финансированию и высоким темпам работ запустить рабочее движение удалось уже в 2022 г.

А осенью 2021 г. завершилась реконструкция Макаровского моста. Решение о реализации проекта приняли еще в 2014 г. Работы велись в два этапа. В результате реконструкции удалось обеспечить движение транспорта по мосту без заторов: проезжую часть расширили до шести полос, а трамвайные пути вынесли на обособленное полотно. Также мост был оснащен пешеходными тротуарами и велодорожкой с двухсторонним движением. Работы, кстати, завершили раньше срока.

Еще одним знаковым объектом стала трамвайная линия в Верхнюю Пышму. Протяженность маршрута составила 8,6 км, строительство линии велось в рамках государственно-частного партнерства. Теперь добраться до города-спутника с Эльмаша и обратно можно буквально за 20 минут на комфортных низкопольных трамваях «Львенок», оборудованных USB-розетками и системой климат-контроля. Примечательно, что именно в Екатеринбургской агломерации появилась первая в истории современной России междугородняя трамвайная линия.

Ведется строительство масштабной транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по пер. Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом, которая решит проблемы с пробками сразу на двух загруженных перекрестках.

О точках притяжения, культуре и спорте

Администрация Екатеринбурга и правительство области в преддверии 300-летия города решили обновить Исторический сквер, возведенный в 1973 г. За полвека некоторые элементы пришли в негодность, поэтому летом и осенью прошлого года шли работы по благоустройству точки притяжения горожан. За это время полностью заменили бетонные и гранитные покрытия, восстановили газоны, установили новые малые архитектурные формы.

Летом 2021 г. в уральской столице заработал «Эрмитаж-Урал». Его открытие было приурочено к годовщине прибытия на Урал первого эшелона с эвакуированными коллекциями Государственного Эрмитажа в июле 1941 г. — все стадии эвакуации воссоздали в мемориальной экспозиции на третьем этаже. На новой музейной площадке проводятся не только экспозиции, но и просветительские мероприятия. А в составе центра появился уникальный реставрационно-хранительский корпус для экспонатов.

Появились в городе и знаковые спортивные объекты. Так в весной 2022 г. открыли Академию волейбола Николая Карполя, которая стала одним из учебно-тренировочных центров клуба «Уралочка». В январе этого года в микрорайоне Солнечный открылся Центр художественной и эстетической гимнастики, который стал третьим в России по величине и оснащенности. А в апреле запустили Дворец Дзюдо в Академическом — на новой площадке будут проводиться соревнования и мероприятия, рассчитанные более чем на 2 тыс. гостей.

До празднования дня города сдадут еще несколько важных объектов. Так, в июле будет введена в эксплуатацию Уральская футбольная академия на Уралмаше. Кроме этого, в преддверии празднования юбилея города запланировано торжественное открытие стелы «Екатеринбург — город трудовой доблести», которая будет расположена на пересечении ул. Царской и Николая Никонова. Напомним, почетное звание было присвоено городу в 2020 г.

План подготовки к 300-летию Екатеринбурга утвержден губернатором Евгением Куйвашевым. Он отметил, что большое внимание юбилею города уделяется не только на уровне Свердловской области, но и на уровне Российской Федерации: — За последние несколько лет совместными усилиями и при поддержке бизнес-структур мы уже реализовали ряд крупных проектов. К своему юбилею город должен отвечать требованиям, предъявляемым к современному мегаполису. Стать примером процветающего, комфортного, безопасного и «умного» города — должен стать городом передовых инфраструктурных и технологических решений и высокого качества жизни

Как уже писал DK.RU, на последнем заседании оргкомитета мэрия анонсировала программу мероприятий, приуроченных к юбилею Екатеринбурга. Ее кульминацией станет фестивальная неделя. Так в Историческом сквере с 12 по 19 апреля пройдут мастер-классы, выставки и концерты, а также мультимедиа-перфоманс с применением технологий дополненной реальности. А в ЦПКиО после реконструкции откроют единственный в УрФО полноценный летний театр. На летней эстраде выступит Уральский академический филармонический оркестр, ведутся переговоры об участии прославленного дирижера Валерия Гергиева.

18 августа в Историческом сквере состоится выемка капсулы времени, которая была заложена в 1973 г., а на ее место поместят новую, с информацией о знаковых событиях в жизни Екатеринбурга, которые произошли за последние 50 лет. В настоящий момент городские власти готовят контент, который передадут следующим поколениям. В частности, свои послания в капсуле времени оставят победители конкурса «Предприниматель года города Екатеринбурга».

Подготовлено по материалам департамента информполитики Свердловской области, в материале использованы фотографии ДИП СО и ОАО «Уралгипротранс»

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