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Екатеринбург голосует за предпринимателей года: как поддержать любимый бизнес?

Екатеринбург голосует за предпринимателей года: как поддержать любимый бизнес?
Иллюстрация: Предоставлено организаторами конкурса

Сегодня, 1 мая, на сайте конкурса открылся специальный раздел «Народный выбор», где можно проголосовать за понравившегося участника. Отдать свой голос можно до 16 мая.

#ПРИЗНАНИЕ#НОВОСТИ

В специальном разделе на официальном сайте предпринимательгода-екб.рф стартовало онлайн-голосование, которое позволит определить самый народный малый бизнес в городе. Отбор проходит в рамках конкурса «Предприниматель года города Екатеринбурга», организатором которого выступает мэрия.  

Как уже писал DK.RU, заявки на конкурс подали 327 малых предприятий. Все предприниматели, чьи заявки соответствуют положению, смогут побороться за победу в номинации «Народный выбор» — это 109 конкурсантов.

В оргкомитете уточнили, что голосование продлится до 16 мая. Отдать свой голос можно только за одного кандидата и только один раз.

Параллельно к отбору лучших предпринимателей подключится жюри. Экспертам предстоит выбрать победителей в 11 номинациях:

  • Бизнес в сфере услуг,
  • Производственный бизнес,
  • Стартап (для предприятий, которые работают не более двух лет),
  • IT-бизнес,
  • Торговое предприятие,
  • Самозанятость,
  • Строительный бизнес,
  • Horeca,
  • Инновационное предприятие,
  • Интернет-торговля,
  • Прорыв года (для участников акселератора «Прорыв»).

Награждение пройдет в Синара Центре в торжественной обстановке 24 мая, в канун Дня российского предпринимательства. Победителю в каждой номинации будет вручен диплом администрации города и статуэтка из металла и камня, изготовленная партнером конкурса — литейным домом «Дубровин». Призеры вторых и третьих мест получат благодарственные письма. Награждать предпринимателей года будет глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Стало известно, что победителей в номинациях ждет еще один приятный бонус. Они смогут оставить свои послания в капсуле времени, которая будет заложена в исторический день рождения Екатеринбурга, 18 ноября. В настоящий момент городские власти готовят контент, который передадут следующим поколениям.

Напомним, что издание «Деловой квартал» | DK.RU выступает генеральным информационным партнером конкурса.

Автор: Елизавета Порошина
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