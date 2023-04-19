Сбор заявок на конкурс «Предприниматель года» завершен. Кому будет конкурировать сложнее?

Всего на конкурс заявились 327 компаний из Екатеринбурга. Большинство из них представляют сферу услуг и производственный бизнес. Также участники смогут побороться за приз зрительских симпатий.

Оргкомитет конкурса «Предприниматель года города Екатеринбурга» подвел итоги заявочной кампании. Всего поучаствовать в нем решили 327 малых предприятий, работающих на территории города. Большинство конкурсантов — представители сферы услуг (подали 32,7% от общего числа заявок), производственного бизнеса (14%) и предприятия, работающие на рынке не более двух лет (8,8%). В этих номинациях развернется самая высокая конкуренция.

До 30 апреля организаторы проверят заявки компаний на соответствие критериям, после чего в каждой из 11 номинаций сформируют шорт-лист. Дальше, как уже объяснял руководитель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга Евгений Копелян в интервью DK.RU, лучших предпринимателей из числа предложенных номинантов будет выбирать экспертная комиссия.

Также все конкурсанты становятся участниками специальной номинации «Народный выбор» — победитель будет определен путем онлайн-голосования на официальном сайте конкурса предпринимательгода-екб.рф. Страница «Народный выбор» откроется на сайте 1 мая, итоги голосования подведут 15 мая. К этому же дню экспертная комиссия определится с победителями оставшихся номинацией.

Напомним, награждение предпринимателей года пройдет в Синара Центре в торжественной обстановке 24 мая, в канун Дня российского предпринимательства. Победителю в каждой номинации будет вручен диплом Администрации города и статуэтка из металла и камня, изготовленная партнером конкурса — литейным домом «Дубровин». Призеры вторых и третьих мест получат благодарственные письма. Награждать предпринимателей года будет глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Издание «Деловой квартал» | DK.RU выступает генеральным информационным партнером конкурса.