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В Екатеринбурге выбирают «Предпринимателей года». Время подавать заявки

В Екатеринбурге выбирают «Предпринимателей года». Время подавать заявки
Иллюстрация: freepik.com

Поучаствовать в престижном конкурсе могут малые предприниматели и самозанятые — победителей будут выбирать в 12 номинациях. Генеральным информпартнером конкурса выступает «Деловой квартал».

#ПРИЗНАНИЕ#НОВОСТИ

Сегодня стартовал прием заявок на конкурс «Предприниматель года города Екатеринбурга». Его участниками в этом году могут стать владельцы малых и микропредприятий, а также самозанятые. Количество номинаций по сравнению с прошлым годом выросло в два раза.

Организаторами выступают администрация города и Екатеринбургский центр развития предпринимательства. Как отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, конкурс имеет особое значение, поскольку проводится в год 300-летнего юбилея города:

Сегодня представители малого бизнеса активно проявляют себя в самых разных сферах жизни, вовлекая всё больше энергичных и инициативных людей в современную экономику. Для Администрации города Екатеринбурга поддержка малого предпринимательства всегда была и остается одним из приоритетных направлений. Мы хотим, чтобы успех и достижения нашего бизнес-сообщества, которое своим ежедневным трудом вносит вклад в развитие города, были замечены. Хотим, чтобы столица Урала только укрепляла свое звание одного из ведущих мегаполисов России — центров экономики страны.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте предпринимательгода-екб.рф до 15 апреля. Конкурсанты могут заявиться в одну из 11 номинаций, победитель в каждой из которых выявляется большинством голосов членов комиссии:

  • «Стартап»  (заявки могут подавать предприниматели, осуществляющие свою деятельность не более двух лет);
  • «Производственный бизнес» (для предпринимателей, которые работают в обрабатывающих отраслях промышленности);
  • «Инновационное предприятие» (для тех, кто занимается разработкой, внедрением и выпуском инновационных товаров и услуг);
  • «Интернет-торговля» (для предпринимателей, которые реализуют свои товары и услуги через интернет-магазины и маркетплейсы);
  • «Бизнес в сфере услуг»,
  • «Торговое предприятие» (заявки могут подавать предприниматели, которые занимаются розничной торговлей, за исключением тех, кто ведет свою деятельность через нестационарные торговые объекты);
  • «Прорыв года» (для предпринимателей, работающих в обрабатывающем секторе, которые прошли обучение по акселерационной программе «Прорыв»);
  • «Строительный бизнес»,
  • «HORECA»,
  • «IT-бизнес»,
  • «Самозанятость».

Также все конкурсанты становятся участниками специальной номинации «Народный выбор» — победитель будет определяться путем онлайн-голосования на официальном сайте конкурса.

Председателем конкурсной комиссии стал заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, в ее состав вошли председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Евгений Копелян, директор Екатеринбургского центра развития предпринимательства Дмитрий Постников. Также оценивать участников будут руководители бизнес-объединений и эксперты в своих отраслях:

  • президент УТПП Андрей Беседин,
  • первый вице-президент СОСПП Александр Породнов,
  • председатель свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич,
  • председатель свердловского отделения «Опоры России» Илья Тыщенко,
  • глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Екатеринбурге, гендиректор Синара Центра Ирина Домина,
  • директор ассоциации «Союз стройиндустрии Свердловской области» Дмитрий Лучинин,
  • директор и главный редактор издания «Деловой квартал» | DK.RU Сергей Дружинин.

Предварительный отбор финалистов стартует 16 апреля. С 1 по 16 мая пройдет голосование за предпринимателей в номинации «Народный выбор».

Торжественное награждение победителей пройдет в Синара Центре 24 мая.

«Деловой квартал» выступает генеральным информационным партнером конкурса.

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Автор: Елизавета Порошина
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