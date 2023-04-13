Инновационный бизнес и e-commerce ждут на престижный конкурс. Сбор заявок — до 15 апреля

Организаторы конкурса «Предприниматель года города Екатеринбурга» презентовали статуэтки, которые вручат лауреатам. У компаний есть еще два дня, чтобы заявиться на участие в нем.

Сбор заявок на конкурс «Предприниматель года города Екатеринбурга» завершится 15 апреля. В настоящий момент 288 компаний претендуют на звание лучших в своих номинациях.

Всего в конкурсе 12 номинаций. Сейчас по числу заявок лидирует номинация «Бизнес в сфере услуг». Пока что менее активными оказались компании, работающие в сфере интернет-торговли, и инновационный бизнеса. В номинации «Интернет-торговля» соревнуются и компании с собственными интернет-магазинами, и торгующие через маркетплейсы. Номинация «Инновационное предприятие» учреждена для организаций, имеющих патенты на изобретения.

Требования ко всем участникам конкурса: работа на рынке более года, выручка — до 800 млн руб. в год.

Лауреаты конкурса получат оригинальные статуэтки из металла и камня, изготовленные партнером конкурса — литейным домом «Дубровин». Образцы наград представленына сайте конкурса предпринимательгода-екб.рф.

Церемония награждения победителей пройдет 24 мая в Синара Центре.

Ранее руководитель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга Евгений Копелян в интервью DK.RU рассказал, что отбор будет происходить в два этапа. На первом их будет рассматривать рабочая группа, в состав которой вошли представители профильного комитета администрации и специалисты Екатеринбургского центра развития предпринимательства, который выступает оператором конкурса.

На втором этапе сформированный шорт-лист, в который включат как минимум по три предприятия в каждой номинации, будет передан экспертной комиссии.

Издание «Деловой квартал» | DK.RU выступает генеральным информационным партнером конкурса.