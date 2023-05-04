Свердловская область в этом году ждет 3 млн гостей. Как мы будем их развлекать?

Активное туристское сообщество региона сделало его привлекательным для гостей. В Екатеринбурге и области много активностей, которые, по мнению властей, должны привлечь внимание путешественников.

Свердловскую область в 2023 г. может посетить более 3 млн туристов. Такой прогноз сделали в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства области.

Поведение туристов кардинально меняется из-за природных катаклизмов и экономической ситуации. Отрасль очень чувствительная. Несмотря на это, мы проанализировали показатели 2019-2022 гг. и ожидаем, что Свердловскую область в 2023 г. посетит чуть более 3 млн туристов, — заявила глава департамента Эльмира Туканова (цитата по ЕАН).

Она считает, что путешественников в регион привлечет большое количество мероприятий. Среди них — юбилей Екатеринбурга, Университетские игры и гастрономические фестивали.

Напомним, в Екатеринбурге ежегодно проходит музыкальный фестиваль Ural Music Night, в этом году он пройдет 23 июня на 100 площадках. В его рамках будет работать специальная патриотическая площадка, она расположится у «Черного тюльпана». В Ural Music Night в этом году примут участие Юлия Чичерина, Вадим Самойлов, а также Валерий Сюткин — он вместе со зрителями встретит рассвет и исполнит «Луч солнца золотого» на Октябрьской площади. Как и год назад, фестиваль будет сопровождать показ одежды от уральских брендов.

Еще одна точка притяжения, которую хотят снабдить дополнительной инфраструктурой, — перевал Дятлова. О намерении создать туристическую инфраструктуру на перевале Дятлова сообщил заместитель директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Юрий Патанин.

На территории необходимо усилить работу аварийно-спасательных служб, обеспечить электроснабжением поселок Вижай, решить вопрос со связью, установить знаки туристической навигации и создать центр для гостей. На это потребуется от одного года до трех лет.

Предполагаемые источники финансирования — региональный бюджет, федеральные программы и частные инвестиции. Когда Минприроды решит, что можно строить на этой территории, инвесторам предложат земельные участки.

Также на Урале второй год строится Большая уральская тропа (БУТ). В этом году новый виток развития нашумевшего туристического проекта связан с тем, что в работу начали включаться муниципалитеты. Кадровый ресурс БУТ заметно вырос: в рабочую группу теперь входит 70 человек, пул волонтеров перевалил за сотню.

БУТ проходит по территории Большого Урала через Пермский край, Свердловскую, Челябинскую области и республику Башкортостан. Ее длина 1800 км. Организаторы позиционируют ее как самую протяженную горную тропу в России: проходит БУТ по хребту уральских гор, по границе Европы и Азии, по водоразделу рек.

Также в Свердловской области есть туристический кластер «Большая Сысерть», который высоко оценили на федеральном уровне. Над созданием концепции туристического кластера работает команда АНО Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области. Предполагается, что там появятся четыре тематические зоны для экотуризма, агротуризма и активного туризма с главной зоной в Сысерти. Как рассказал директор УК ТРК СО Леонид Гункевич, команда нацелена на создание туристической инфраструктуры в кластере, где планируется до 6 якорных и 55 сопутствующих инфраструктурных проектов. Среди этих проектов — единственная на Урале кольцевая велопешеходная тропа «Сысертская сотня».

На автобусе можно отправится по новому маршруту до от Екатеринбурга до поселка Гари, проехав через Верхотурье. Правда, первое путешествие пришлось отложить из-за пожаров. Но туроператоры обещают, что поездка состоится в июне. Доехать по железной дороге с 15 мая и до октября можно будет в Оленьи ручьи. В Каменск-Уральский ходит ретропоезд. Об этом сообщает JustMedia.

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