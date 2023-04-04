Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 04.04
77,95
84,61
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На перевале Дятлова создадут туристическую инфраструктуру

Алексей Королёв
Алексей Королёв. Иллюстрация: Страница экспедиции «Перевал Дятлова» 2022 в ВК

Туристы в этом месте уже есть. Надо сделать их отдых комфортным и безопасным. В планах — финансирование из трех источников: регионального бюджета, федеральных программ и от частных инвесторов.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

О намерении создать туристическую инфраструктуру на перевале Дятлова сообщил заместитель директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Юрий Патанин.

На территории необходимо усилить работу аварийно-спасательных служб, обеспечить электроснабжением поселок Вижай, решить вопрос со связью, установить знаки туристической навигации и создать центр для гостей. На это потребуется от одного года до трех лет.

Предполагаемые источники финансирования — региональный бюджет, федеральные программы и частные инвестиции. Когда Минприроды решит, что можно строить на этой территории, инвесторам предложат земельные участки, пишет «Ъ».

Напомним, в 1959 году девять туристов из УПИ отправились в поход на лыжах под руководством Игоря Дятлова. Они планировали преодолеть 350 км и совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур. В назначенное время они не вышли на связь. Их тела туристов в нижнем белье были обнаружены недалеко от разорванной палатки. Причины трагедии не установлены.

Ранее DK.RU сообщил о новом этапе развития туристического проекта «Большая уральская тропа» (БУТ). В работу над ним начали включаться муниципалитеты. Кадровый ресурс БУТ заметно вырос: в рабочую группу входит 70 человек, пул волонтеров перевалил за сотню.

Подробнее о начале и смысле проекта: В Свердловской области появится своя Аппалачская тропа.

Читайте также на DK.RU:

«Мы остались с долгом в 20 млн, сотрудниками и животными». Как гости спасли «Парк Сказов»  

Оса: жемчужина Прикамья, город кирпичной роскоши, отправная точка экспедиции Беринга

Форпост русской цивилизации на Урале и в Сибири, родина «русского Икара»

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Новые законы изменят жизнь россиян с 1 апреляНовые законы изменят жизнь россиян с 1 апреля
  • Минцифры: участились взломы личных кабинетов на Госуслугах, поэтому удалить профиль нельзяМинцифры: участились взломы личных кабинетов на Госуслугах, поэтому удалить профиль нельзя
  • «Самозанятые — это такая мелочь, с экономическим микроскопом надо смотреть»«Самозанятые — это такая мелочь, с экономическим микроскопом надо смотреть»
  • «Россия не изолируется». Владимир Путин утвердил концепцию внешней политики РФ«Россия не изолируется». Владимир Путин утвердил концепцию внешней политики РФ
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.