На перевале Дятлова создадут туристическую инфраструктуру

Туристы в этом месте уже есть. Надо сделать их отдых комфортным и безопасным. В планах — финансирование из трех источников: регионального бюджета, федеральных программ и от частных инвесторов.

О намерении создать туристическую инфраструктуру на перевале Дятлова сообщил заместитель директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Юрий Патанин.

На территории необходимо усилить работу аварийно-спасательных служб, обеспечить электроснабжением поселок Вижай, решить вопрос со связью, установить знаки туристической навигации и создать центр для гостей. На это потребуется от одного года до трех лет.

Предполагаемые источники финансирования — региональный бюджет, федеральные программы и частные инвестиции. Когда Минприроды решит, что можно строить на этой территории, инвесторам предложат земельные участки, пишет «Ъ».

Напомним, в 1959 году девять туристов из УПИ отправились в поход на лыжах под руководством Игоря Дятлова. Они планировали преодолеть 350 км и совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур. В назначенное время они не вышли на связь. Их тела туристов в нижнем белье были обнаружены недалеко от разорванной палатки. Причины трагедии не установлены.

Ранее DK.RU сообщил о новом этапе развития туристического проекта «Большая уральская тропа» (БУТ). В работу над ним начали включаться муниципалитеты. Кадровый ресурс БУТ заметно вырос: в рабочую группу входит 70 человек, пул волонтеров перевалил за сотню.

Подробнее о начале и смысле проекта: В Свердловской области появится своя Аппалачская тропа.

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