Оса: жемчужина Прикамья, город кирпичной роскоши, отправная точка экспедиции Беринга

По легенде, город Оса обязан своим названием Емельяну Пугачеву: устав от осады, он сравнил сопротивляющуюся крепость с маленьким, но крайне неприятным насекомым. Чем Оса удивляет сегодня — на DK.RU.

Путешествия за границу в последнее время стали почти недоступны, и жители России стали обращать внимание на города и интересные локации внутри страны. Причем, если с туристическими центрами вроде Казани или Тобольска все понятно, то небольшие города и их окрестности остаются без внимания. И зря. Как правило, такие локации часто находятся в транспортной доступности, дорога обходится дешево, а впечатлений можно получить массу.

DK.RU продолжает проект «Что я там не видел?». Сегодня мы расскажем, зачем ехать в Осу (Пермский край). Автор статьи посетила «жемчужину Прикамья» во время путешествия в Пермь Великую.

Ирина Игнатьева, дизайнер интерьера, кандидат архитектуры:

— До приезда в Осу я ничего о ней не знала. Выбирая этот пункт маршрута, я руководствовалась лишь наличием этого города в списке экскурсионных маршрутов по Пермскому краю. То, что мы успели увидеть, отыскивая в темноте гостиницу, не внушало большого оптимизма, хотелось повернуть назад в Кунгур. Останавливали лишь усталость и необходимость ночлега. Пытаюсь дозвониться по номерам гостиниц, найденным в интернете. Видимо, в этот поздний час администраторы уже разошлись по домам. После нескольких безуспешных попыток мне наконец-то отвечают. Это гостиница «Домашний очаг» (улица Мира, 2). Администратор сетует на то, что мы припозднились, но обещает нас дождаться и, более того, даже руководит нашим движением по незнакомому темному городу. Мы заметно повеселели: нас где-то ждут и все идет по плану. Изрядно покружив в темноте, мы все же добираемся до мини-гостиницы квартирного типа. Комфорт здесь скромен, но совершенно достаточен: душ, кров, удобная постель, автомобильная стоянка. Что еще нужно усталому автопутешественнику после насыщенного дня? Добавлю, что в нашем случае этот минимум дополнялся холодильником и телевизором. Каких-то характерных черт этой гостиницы память не зафиксировала — к вечеру мы слишком устали.

После вечернего чая с кунгурскими сладостями обращаемся к источнику знаний — Интернету. Не с первой попытки находим описание экскурсионного маршрута по городу. Для начала узнаем, что его название никак не связано с полосатым недружелюбным насекомым. Происходит оно от названия протекающей здесь речки Осинки. Изучив список достопримечательностей, мы понимаем, что все-таки приехали сюда не зря. Совесть штурмана слегка успокаивается. К тому же мы помним урок Кунгура: не судить о городе по первому впечатлению.

Первое открытие, которое нам дарит светлое время суток — вид на Каму, вернее, на Воткинское водохранилище. Мощь и спокойствие воды. Уже ради одного этого ощущения сюда следовало бы приехать. Слова так скудно описывают это ощущение. Нужно просто смотреть и чувствовать…

Оставляем машину на главной площади и далее движемся уже пешком. Первое, на что мы обращаем внимание — старинное здание гостиного двора, в котором и поныне располагаются магазинчики. С удовольствием рассматриваю небанальную кирпичную кладку и прикидываю: смогла бы я сейчас, работая над архитектурным проектом, сделать кладочный план подобного объекта, и смогли бы современные рабочие его реализовать?

Оказалось, это лишь вступление к кирпичной роскоши, что ожидала нас дальше. Троицкий собор строился в 1902–1916 гг. на пожертвования местных купцов. В советское время сохранился, пройдя через примерки самых различных функций (от склада до спортзала).

Обходим монументальное сооружение. Это просто какой-то пир для глаз! Вот так Оса! Вот так провинция! Не хочу описывать архитектурные приемы и детали, использовать архитектурные термины, просто скажу: это чудо. Одно из чудес Пермского края.

Есть выражение: «Архитектура — застывшая музыка». Троицкий собор в Осе вполне можно назвать кирпичной симфонией, и это не будет преувеличением.

Интернет также поведал нам о Краеведческом музее. Стоит сюда заглянуть. Я знаю, что даже после Эрмитажа, Лувра и Уффици на маленькие провинциальные музеи не стоит смотреть свысока — они тоже могут подарить чудесные находки и впечатления. Так происходит и на этот раз. Узнаем интересные факты: городок основан в 1591 году как крепость. Вторая камчатская экспедиция Витуса Беринга (1733–1741) началась именно в Осе.

В музее есть очень качественно выполненная диорама «Взятие войсками Пугачева крепости Оса».

По одной городской легенде своим названием город обязан Пугачеву, который, устав от длительной осады, сравнил небольшую сопротивляющуюся крепость с маленьким, но крайне неприятным в контакте насекомым.

Разумеется, подлинность этого факта установить невозможно.

Диорама «Взятие Осы»

Музейный комплекс расположен на месте древнего городища. И люди здесь жили за 500 лет до нашей эры (может быть и раньше). В XIX веке городок был купеческим, и занимались купцы не только коммерцией, но и благотворительностью: на их пожертвования строились школы, гимназии и соборы. Важной специализацией Осы в условиях развивающейся коммерции было производство рогожи и упаковки из нее — мешков или кулей.

В отделе природоведения представлена интересная экспозиция, посвященная животному миру края. И снова диорама. Никогда не любила рассматривать чучела убитых животных, но в данном случае экспозиция сделана вполне качественно и никакого отторжения не вызывает.

Выходим из музея на воздух. Снова вид на Каму с бывшего крепостного холма. До чего хороша! Люди смотрят отсюда на ее воды уже две с половиной тысячи лет, меняются эпохи, народы приходят и уходят, а она все течет с необъяснимой силой.

Одной культурой сыт не будешь. Мы знаем, что город состоит из исторического центра и современных кварталов. Логично предположить, что в современной части города должны найтись заведения общепита. Однако покидать старый город не хочется, поэтому мы решаем перекусить в оставленной на площади машине — благо запасов хватает (спасибо автомобильному холодильнику). Предварительно заходим в небольшой магазинчик, занимающий бывшую купеческую лавку, и покупаем золотистый кирпичик белого хлеба с аппетитными корочками.

Вспоминаем, что такой вкусный хлеб встречался только в детстве. Для ребенка донести его в целостности из булочной до дома было большим испытанием.

В моем случае хлеб полностью лишался этих соблазнительных корочек за один квартала пути: «отгрызу только один уголок, а теперь только эту корочку, еще одну, последнюю». Сколько радости тогда доставляло это «безобразие», и как весело об этом вспоминать сейчас.

Подкрепившись, мы решаем погулять пешком, ведь только так можно неспешно и внимательно знакомиться с любым городом.

На площади есть несколько интересных зданий. Судя по всему, это городские купеческие усадьбы XIX века. То же кирпичное буйство, что и на стенах Троицкого собора. Помимо жилых зданий сохранились хозяйственные постройки: сараи, амбары. Деревянные ворота, кованые ставни купеческих лавок те же, что были при первых владельцах, только покрашены на несколько слоев масляной краской.

Странное ощущение: кажется, что хозяева домов были здесь только что. Это ощущение усиливается, поскольку с площади и примыкающих улиц куда-то исчезли современные обитатели города. Догадываемся, дело в том, что сегодня суббота, магазинчики работают до обеда, поэтому здесь ни души. Видимо, нам дана возможность погостить в прошлом города.

В скверике, примыкающем к площади, обнаруживаем необычный современный арт-объект. С подсказкой путеводителя идентифицируем его как памятник «Кулю осинскому» — тому самому местному самобытному продукту, о котором мы узнали в музее.

Осматривая здания по периметру площади, обнаруживаем на одном из них мемориальную доску. Надпись сообщает, что в городе Оса провел свои детские годы кинорежиссер Владимир Мотыль, автор шедеврального «Белого солнца пустыни».

Нам с мужем нравится в соответствующих ситуациях разыгрывать по ролям культовые диалоги из любимых фильмов. В «репертуаре» значится фильм Александра Рогожкина об охоте и рыбалке, шедевры Леонида Гайдая, «Кин-дза-дза» Георгия Данелии. «Белое солнце пустыни» не могло миновать этот список. Неожиданно получив напоминание о любимом фильме, мы включаемся в давно отрепетированный диалог.

Сухов, прилегший на песке у дома таможенника Верещагина:

— Эй, хозяин, прикурить есть?

Верещагин вопросительно смотрит на Петруху.

Петруха (мгновенно протрезвев):

— Это товарищ Сухов!

— Сухов, говоришь! Сейчас поглядим, какой это Сухов! — произносит Верещагин, поджигая шнур динамитной шашки от лампадки у икон, одновременно осеняя себя крестным знамением.

Обращаем внимание на мощение тротуара. Тротуарная плитка. Только уложена она как-то не по-нашему. Очень правильно организован водосток, луж на этой дорожке в принципе не бывает. Понимаем, что это тротуар девятнадцатого века. Сохранился и используется поныне, как и дороги римской империи. Тротуар уходит вглубь жилых кварталов, приглашая пройти внутрь. Переглядываемся и, подстраиваясь под стиль воспроизведенного диалога, кто-то из нас произносит: «Оса, говоришь? Сейчас поглядим, что за Оса».

Следуем по направлению, указанному старинным тротуаром. Я упиваюсь архитектурными деталями. Не верится, что здесь сохранились даже старинные засовы.

Подумать только: за такой самобытностью мы ездим за тридевять земель и обязательно в «тридесятое царство», даже не подозревая, что и наша российская провинция может хранить подобный очаровательный дух времени.

По ходу движения нам встречаются улицы, мощеные булыжником. Похоже, что в маленькой купеческой Осе девятнадцатого века дела с городским благоустройством обстояли лучше, чем в Екатеринбурге — административном центре уральской горнозаводской промышленности. По свидетельству современников, в межсезонье наш город просто утопал в грязи. Существуют даже курьезные свидетельства о том, что в такие периоды, чтобы перебраться с одной стороны улицы на другую, минуя лужи и грязь, жителям приходилось нанимать извозчика. Судя по всему, провинциальная Оса не слышала ни о чем подобном.

И снова почти ни души, только коты, собаки и голоса где-то в глубине дворов. Идем от дома к дому, не уставая удивляться. Вот чудесные наличники, здесь старинные ворота, городской парк с вековыми липами.

За поворотом затаилось чудо русского модерна — здание начальной школы, которое используется по назначению и сейчас. Только в это «сейчас» трудно поверить. Снова тишина, а у входа — тазик и приспособление для мытья обуви (это вместо «сменки»). Мама рассказывала, что в ее станционной школе пятидесятых годов прошлого века вопрос чистой обуви решался именно так.

Узорные наличники, двери, ворота, фасады домов и даже заборы — все здесь достойно внимания.

Помимо архитектурных особенностей достопримечательностью Осы можно считать сохранившийся дух исторического провинциального города, который складывается не только из архитектуры, но и из старых деревьев, свободно прогуливающихся по тихим улицам котов и воздуха, наполненного свежестью большого водоема.

Рассуждаем о том, не на этих ли улочках будущий знаменитый режиссер впитал особый юмор, замешанный на основательности и неспешности провинциальной жизни, и позднее воплотил его в своем знаменитом фильме. Ведь все мы «родом из детства». Приходим к выводу, что лучшим памятником причастности режиссера к Осе могла бы стать появившаяся прямо на улице городка фигура вечно идущего товарища Сухова, естественно в воплощении актера Анатолия Кузнецова. Он должен шагать в своих видавших виды ботинках, обмотках на ногах, винтовкой и вещмешком за спиной. К образу нужно добавить старый чайник с раздвоенным носиком и неизменную фуражку. А лучшим местом для подобной достопримечательности мог бы стать квартал или улица, где когда-то жил Владимир Мотыль.

Во время прогулки по исторической части Осы ловим себя на ощущении, что и сами находимся в декорации какого-то фильма. То и дело встречаются новые интересные сооружения, и я еле успеваю перебегать с фотоаппаратом от одного к другому. В их числе здание мужской гимназии в стиле модерн, где и сейчас располагается учебное учреждение. Сохранилась даже первоначальная входная дверь с оригинальной ручкой. Интересно было бы посмотреть, что осталось от интерьеров гимназии, но, увы, это невозможно.

В глубине одного из кварталов показались ярко-золотые луковки куполов. Это кладбищенская церковь, но она такая жизнерадостная, просто какое-то купеческое барокко! Говорит она не о конечности бытия, а совсем о противоположном.

Ярко-красный цвет кирпича звучит необычайно мажорно в не самом веселом контексте. «Жизнь прекрасна, наслаждайтесь» — буквально кричат многоярусные золоченые луковки, подтверждают ленточки кирпичных узоров и подмигивают причудливые наличники окон. Это церковь Казанской иконы Божией Матери, построенная в 1882 году на купеческие пожертвования.

Возможно, в те далекие времена купцы из маленького городка Оса знали секрет таких отношений с миром, при которых жизнь и вправду становится праздником, а встреча с вечностью — ее мажорным аккордом.

Нам пора в путь. «Наслаждайтесь!» – доносится нам вслед легкий колокольный перезвон. Притихшие мы едем по пермским просторам. Рельеф похож на гигантскую стиральную доску: подъем, спуск, подъем, спуск и так далее. Умиротворяющая динамика. В дороге делимся впечатлениями уходящего дня: где мы были? И были ли мы там на самом деле? Возможно, это был просто сон о минувшем?

Фото и текст: Ирина Игнатьева

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