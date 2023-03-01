Форпост русской цивилизации на Урале и в Сибири, родина «русского Икара»

Кунгур — столица международного воздухоплавания. Слышали о подобном? Однако это правда. Еще именно здесь впервые в России начали фасовать чай в небольшие нарядные упаковки, чтобы увеличить продажи.

Путешествия за границу в последнее время стали почти недоступны, и жители России стали обращать внимание на города и интересные локации внутри страны. Причем, если с туристическими центрами вроде Казани или Тобольска все понятно, то небольшие города и их окрестности остаются без внимания. И зря. Как правило, такие локации часто находятся в транспортной доступности, дорога обходится дешево, а впечатлений можно получить массу.

DK.RU продолжает проект «Что я там не видел?». Сегодня мы расскажем, зачем ехать в Кунгур (Пермский край).

Ирина Игнатьева, дизайнер интерьера, кандидат архитектуры:

— Лето подходило к концу, а мы нигде, кроме сада, так особо и не побывали. День за днем проходили в заботах: работа над большим проектом, поездки на стройку, ремонт собственной квартиры. В общем, получилось так, что лета мы практически и не заметили. Лишь когда стало холодать, и начали желтеть листья, как бывает в августе у нас на Урале, мы спохватились: «А как же отпуск?»

Какое-то серьезное путешествие надо было организовывать заранее, поэтому легко отпали все варианты дальних поездок. Что же делать? Возможно, отправиться не очень далеко, но туда, где мы точно не были?

На глаза попадается книга Алексея Иванова об Урале «Хребет России». Мы просматриваем ее в очередной раз и приходим к выводу, что хотели бы поехать на север Пермского края. Это не так уж далеко от нас, и, если верить автору книги, там есть что посмотреть. Нас не смущает, что проводить летний отпуск мы будем на Севере. Мой спутник жизни согласен и желает ехать, несмотря на ремонт и грядущую замену труб отопления в квартире. Пора собираться в дорогу.

Мы намечаем маршрут путешествия по более-менее крупным населенным пунктам, где хотелось бы побывать: Кунгур, Оса, Усолье, Соликамск, Чердынь и Ныроб — вот этот список.

Мы решаем, что будем передвигаться от одного населенного пункта к другому, останавливаясь в них на ночевку и осматривая достопримечательности. Почему-то мы искренне верим, что везде найдем ночлег. Некоторая доля неуверенности в комфортности бытовых условий будущей экспедиции все-таки остается. Мы допускаем возможность, что далеко не везде в этих краях существуют подходящие кафе и рестораны. Чтобы быть готовыми к любым ситуациям, помимо походной кухонной утвари и запаса туристического продовольствия, берем с собой мультиварку (замену походного котелка), электрический чайник и автомобильный холодильник. В этом состоит большое преимущество путешествия на машине.

Мы также знаем, что в некоторых пунктах путешествия придется выгружать этот скарб по прибытии и загружать обратно при отбытии. Поэтому все хозяйство должно быть крайне удобно упаковано и уложено в багажник в особом порядке. Отмечу, что к этой последней стадии подготовки женщины не допускаются.

Даем себе зарок выспаться накануне отъезда, но, как всегда это бывает, подготовка растягивается и мы ложимся далеко за полночь. Утром, несмотря на всю нашу неорганизованность, все-таки удается погрузиться и выехать из города до наступления пробок.

«А не заехать ли в Билимбай?»

Начало нашего маршрута проходит по хорошо знакомому Московскому тракту. В какой-то момент ближе к обеду мы переглядываемся и кто-то первым произносит фразу: «А не заехать ли нам в Билимбай?». «Непременно заехать!» В этом населенном пункте с названием, этимология которого с детства меня волновала, но до сих пор так и осталась загадкой, нас интересуют отнюдь не культурные и исторические достопримечательности (а они здесь есть!). Нас заставляет свернуть с основного маршрута в сторону поселка практический интерес: на центральной улице находится главная гастрономическая достопримечательность — пельменная.

Перед ее посещением стоит забыть об укоренившихся в сознании нормах комфорта современных кафе. Здесь главное не форма, а содержание. Кажется, что это учреждение общепита задержалось в позднем советском периоде. В данном случае обращенность учреждения в прошлое — не недостаток, а достоинство, ведь и сами пельмени здесь готовятся по советским ГОСТам.

Здесь можно увидеть редкую по нынешним временам картину: скромные труженицы пельменной в белых халатах и тех самых белых общепитовских шапочках-колпачках, сидя за большим столом, лепят пельмени под мирные разговоры о том, о сем.

Это не мастер-класс и не флешмоб, это просто самая обычная жизнь.

Приготовленные мастерицами пельмени необычайно вкусны и совершенно безобидны даже для чувствительного пищеварения. Удивительно, что эти же пельмени, купленные здесь в замороженном виде, при домашней варке частично теряют удивительный вкус. Наверное, дело в какой-то магии места.

Вкусив пельменей, приправленных легким ностальгическим соусом («полторы порции мне, и две — ему»), мы, повеселевшие, как позднесоветские студенты, отправляемся в путь. Вот теперь уж точно понятно, что мы — в отпуске! Под музыку из проигрывателя и разговоры дальнобойщиков, доносящихся из рации, покидаем Свердловскую область и оказываемся в Пермском крае.

Рация — полезная вещь в дороге. Она неоднократно выручала нас в путешествиях. Но есть у нее и серьезный недостаток: это постоянный источник нецензурной лексики. Сначала это шокирует и возмущает, но через несколько часов пути ее перестаешь слышать — мозг просто отключает этот аудиоканал.

Во время путешествий я заметила закономерность: чем дороги хуже, тем интенсивнее поток ненормативной лексики, и, напротив, на хороших дорогах даже брутальные дальнобойщики удивляют своей вежливостью и предупредительностью. На таких участках часто слышится их обращение друг к другу: «Коллега!».

Констатирую: на дорогах Пермского края «коллег» стало значительно больше, чем в нашем регионе, а нелитературные выражения приняли характер единичных высказываний.

К вечеру этого дня, сделав еще несколько неизбежных технических остановок в пути, приезжаем в Кунгур.

Мы — в Кунгуре

Несколько лет назад я была в Кунгуре проездом. Стояла холодная зима, мы осматривали город, не выходя из машины. С того посещения запомнился красивый собор с тюрьмой по соседству, памятник Ленину на привокзальной площади, покрашенный желтой краской, отдельные интересные купеческие особнячки в общей неприкаянности кварталов. В общем, первое впечатление сложилось не самое радужное. В тот раз и погода, и личный душевный настрой не способствовали открытию очарования города.

Теперь все по-другому. Мы вооружены путеводителем, обещающим интересную программу, на улице бабье лето, и мы полны решимости открыть для себя этот город с лучшей стороны.

Останавливаемся на ночь в отеле «Башня» (ул. Свердлова, 70). Никакого духа провинциальной гостиницы. Такой отель мог бы существовать в европейских и крупных российских городах. При беглом знакомстве отмечаем, что к отелю относится ресторан хорошего уровня (судим по интерьеру), а в холле можно приобрести интересные сувениры. Увы, вечером мы чувствуем себя хоть и довольными, но уставшими, поэтому идея посещения ресторана отпадает сама собой.

Утром следующего дня стараемся встать пораньше, чтобы посмотреть город, а вечером прибыть в следующую точку нашего маршрута. Первый пункт программы — Кунгурская ледяная пещера. Большинство моих друзей и знакомых рассказывали, что побывали здесь еще в детстве со школьными экскурсиями. К моему удивлению, мой супруг не был здесь ни в детстве, ни в зрелом возрасте. Так что пещеру мы обязаны посетить.

Кунгурская пещера

Пещера находится в селе Филипповка, в 2,5 км от вокзала и автовокзала Кунгура. Если нет собственного транспорта, добраться до места можно на автобусе №9.

Но перед походом стоит подкрепиться. Наш поздний завтрак или ранний обед проходит в одном из кафе, расположенных в парковой зоне на подступах к достопримечательности. Запасаемся энергией свежеприготовленных блинов, и — в пещеру! Опускаю все ее количественные характеристики (они подробно изложены в интернете). Скажу только, что любителям туристического экстрима она вряд ли понравится. Кунгурская пещера — место достаточно обжитое. Она электрифицирована (все ледяные образования подсвечиваются). Маршрут передвижения обозначен бетонированными дорожками (заблудиться здесь, подобно Тому Сойеру, достаточно сложно).

Посещение пещеры происходит организованно в сопровождении экскурсовода. Кроме того, что это просто познавательно, плюс организованного визита заключается еще и в том, что на камнях пещеры нет автографов, подобных знаменитому «Киса и Ося здесь были».

Визит в подземное царство оставил приятное впечатление. Мы сходимся во мнении, что хотя бы один раз здесь побывать нужно.

Знакомство с городом

Дорога выводит к зданию железнодорожного вокзала. Прекрасный русский модерн.

Замечаю: на привокзальной площади что-то поменялось с моего последнего визита: нет, вождь мирового пролетариата не исчез с площади, но перестал быть вызывающе желтым. Обычный памятник естественного серого цвета. Кто-то потратил время и средства на возвращение материала в его изначальный привычный глазу вид. От былой экстравагантности осталось лишь воспоминание.

Заезжаем в город. Открытие первое: живописный центр. Он находится на холме, откуда открывается панорама на жилую малоэтажную застройку с вертикалями соборов и изгибами реки Сылвы.

С удовольствием вглядываемся в кирпичный декор лавок, гостиного двора, особняков и особнячков. Здесь сохранилась историческая застройка. Пусть она не настолько благоустроена, как мы уже привыкли в больших городах, но она есть. Сохранены не просто отдельные здания, а целая историческая ткань города.

Изначальная основательность построек помогла им пережить смену владельцев, социального строя, идеологии. Ушли вожди и правители, а мастерство архитекторов, строителей, инженеров осталось.

Музей купеческого быта

Второе большое открытие — Музей купеческого быта (ул. Гоголя, 38). Как можно предположить, в рабочий день мы единственные посетители, поэтому смотрительница с радостью проводит нам экскурсию.

Мы узнаем, что торговля в Кунгуре процветала благодаря стратегическому положению города. Он располагался на пересечении жизненно важных магистралей Российской империи: Сибирского тракта, Соликамского тракта, а потом и Транссиба.

Особой статьей дохода была торговля чаем. Именно здесь впервые в России его начали продавать расфасованным в небольшие нарядные упаковки. Основа современного маркетинга — продажа не столько продукта, а его образа, идеи.

Также здесь, в Кунгуре, было развито кожевенное производство. Обувью обеспечивались весь Урал и Сибирь.

Больше всего поразил рассказ об общественной деятельности купечества. Огромные личные пожертвования купеческих фамилий тратились на благотворительные цели. Именно на их средства строились гимназии, училища и приюты. Особенно изумил тот факт, что дети-сироты, приобретя общее образование и профессию в приюте, получали при выходе из него по 100 рублей. Тогда этих денег было достаточно для покупки дома. Так приютские девушка и юноша могли создать семью, имея дом, первоначальный капитал и какое-то полезное ремесло. Вот это социально-ответственный бизнес! Для кунгурских купцов их «здесь и сейчас» было именно там, где они зарабатывали деньги, именно эту среду они обживали и стремились менять к лучшему.

Краеведческий музей

В Краеведческом музее (ул. Гоголя, 36) нам не хватает рассказа, но есть интересные экспонаты. Узнаем, что первое упоминание о Кунгуре относится к 1663 году. Город начинался с крепости, форпоста русской цивилизации, осваивающей Урал и Сибирь. Выходит, что маленький Кунгур значительно старше родного Екатеринбурга.

Еще один интересный факт. Найдя его в путеводителе, я сначала решила, что это шутка: «Кунгур — столица международного воздухоплавания». Слышали о чем-нибудь подобном? Однако это правда. Каждый год летом в Кунгуре проводится международный фестиваль воздушных шаров. Говорят, это захватывающее зрелище.

Можно только порадоваться за город! У него появляются новые перспективы развития. Хочется надеяться, что благодаря такой открытости город станет еще более благоустроенным.

Кстати, в центре Кунгура есть сквер Воздухоплавателей и неподалеку — музей Воздухоплавания. В сквере стоит памятник «русскому Икару», некоему Никитке-Летуну.

Легенда гласит: во времена Ивана Грозного этот сообразительный юноша, смастерив крылья из доступных материалов, совершил полет с колокольни.

Население и власть были не готовы к такому полету человеческой мысли. Царь сказал: «Не положено!». И на всякий случай «летун» был казнен. Увлекательная история, но историческим фактом она не является.

На совесть Ивана Грозного с чьей-то легкой руки был возложен еще один грех. Тем не менее, если отбросить псевдолегенду и воспринимать памятник Никитке просто как памятник мечте, то это — хорошая идея.

Наше пребывание в городе заканчивается, хотя здесь хочется погулять еще. Может быть, именно на таком моменте, когда остается что-то недосказанное, и нужно расставаться.

Кунгурский «Пуп Земли»

Что купить в Кунгуре

Мы решили воспользоваться советами автора путеводителя и заглянуть в два магазинчика. Это «Кунгурская керамика» и «Кунгурские сладости». Названия говорят сами за себя. Понятно, что проблем с выбором сувениров и подарков из Кунгура не будет.

В магазине керамики глаза просто разбегаются от обилия интересных и полезных вещей, и я сдерживаю себя, чтобы не набрать лишнего, ведь мы еще только в начале путешествия.

Заглядываем в маленький магазинчик «Кунгурские сладости». Судя по обстановке и ассортименту, кажется, что и этот магазин живет в эпохе нашего детства. Ирис, пряники, щербет, газированная вода. Берем всего понемногу. Отъезжаем. Рука тянется к упаковкам («только чуть-чуть, только попробовать»).

До чего все вкусно! Это же добрый, щедрый дедушка Кунгур дал нам с собой в дорогу гостинцев! Благодарим город за гостеприимство и открытия этого дня. Движемся дальше с извечным человеческим вопросом: «Интересно, а что же дальше?». Пермь Великая расстилает свои холмы и низины под колеса автомобиля. И вот мы уже маленькая точка, движущаяся в этом спонтанном путешествии по времени и пространству.

Фото и текст: Ирина Игнатьева

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