«Мы остались с долгом в 20 млн, сотрудниками и животными». Как гости спасли «Парк Сказов»

Сооснователь «Парка Сказов» Алиса Ларионова признает: в пандемию он был близок к закрытию. Она рассказала, как удалось сделать проект более коммерческим, сохранив душевность и человечность.

В 2015 г. глава «Детского бюро путешествий» Наталья Ларионова вместе с дочерью Алисой открыла под Арамилем тематический «Парк Сказов», посвященный народным сказкам и сказам П. П. Бажова — первый масштабный проект, развивающий детский туризм в Свердловской области. На площади в шесть гектар поселились любимые герои детства. За семь лет в уникальном месте с теплой семейной атмосферой побывали тысячи детей (в том числе на благотворительной основе) и взрослых. Здесь регулярно проходят праздники и фестивали. В «Парк Сказов» можно приехать на несколько часов или на насколько дней. В 2021 г. Наталья Ларионова уехала в Югру (вернулась в феврале 2023 г.), где возглавила Управление туризма Департамента промышленности. «Парк Сказов» она полностью доверила дочери.

В интервью DK.RU Алиса Ларионова рассказала, что собой представляет «Парк Сказов» сегодня, как гости поддержали проект в самый сложный период, и поделилась планами его развития.

Расскажите о вашей роли в проекте до и после отъезда мамы в Ханты-Мансийск. Что было самым сложным?

— Мы с мамой вместе создавали «Парк Сказов»: искали землю, решали вопросы со строительством, приглашали сотрудников. Я с самого начала была директором парка, занималась операционной деятельностью, всеми бизнес-процессами. Мама же была идейным вдохновителем, душой проекта, в то же время, приезжая сюда, она давала нам честную обратную связь и советовала, что стоит сделать по-другому. Кроме того, она контактировала с прессой, с администрациями.

Ее решение о переезде в другой регион меня очень удивило: в первое время не верилось, что это возможно, поскольку здесь ее «держали» не только «Парк Сказов» и «Детское бюро путешествий», но и активная общественная деятельность. Она была вице-президентом «Уральской ассоциации туризма», руководителем «Уральского союза туриндустрии», депутатом. После небольшого шока я ее поддержала, потому что видела: новое поле деятельности ее вдохновляет.

После отъезда мамы я ощутила еще большую ответственность за проект. Порой мне и сотрудникам не хватало ее поддержки в моменте, но глобально мы справлялись. Тем более что всегда можно было позвонить и посоветоваться. Серьезные коррективы в нашу работу внесла пандемия.

Что сегодня представляет собой «Парк Сказов»? Что вы изменили в его работе?

— В прошлом году мы изменили позиционирование проекта и сегодня представляем «Парк Сказов» как сказочную деревню для семейного отдыха. Мы стремимся создать здесь атмосферу добра, волшебства, в которой каждый гость чувствует себя счастливым. Для этого нужны люди. Так что в первую очередь «Парк Сказов» — это классная команда примерно из 40 человек.

Раньше сотрудников было меньше, поэтому каждый занимался несколькими направлениями. Увеличение штата помогло нам четко распределить роли, обязанности, зоны ответственности. Отмечу, что в пиковые моменты — новогодние праздники, в период Масленицы и летних фестивалей — в парке работает до 100–120 человек. Мы принимаем до полутора десятков групп в день, каждую должны сопровождать сотрудники. Для меня очень важно и ценно, что костяк команды остается неизменным, некоторые люди проходили с нами через все этапы создания парка.

Еще мы начали отслеживать NPS — индекс лояльности гостей. После посещения парка гость получает сообщение с просьбой оценить нашу работу по шкале от 1 до 10. Каждую неделю на основе этих баллов формируется отчет, который получают все члены команды. Таким образом, мы видим, как поработали. В среднем NPS «Парка Сказов» составляет 83%, для отрасли это очень высокий показатель, а для нас — повод для радости. При снижении показателя мы проводим анализ: что пошло не так.

Ваша главная аудитория — дети. Но вряд ли оценки выставляют они…

— Оценку ставит заказчик. Значительную часть гостей парка составляют люди, приезжающие сюда не большими организованными группами, а семьями, компаниями друзей. В таких случаях отзыв одного человека — по сути, оценка, поставленная двумя-тремя-четырьмя людьми. Что касается детских групп, по ним мы дополнительно собираем обратную связь по телефону.

Вернусь к ответу на вопрос: что такое «Парк Сказов» сегодня? Конечно, это тематические объекты — «Пещера Хозяйки Медной горы», «Подворье бабушки Нины», «Дом Данилы мастера», «Подворье Бабы Яги», скотный двор.

Их около пятнадцати, и это самая яркая часть парка. Гостей в этих локациях встречают сказочные герои. На одних объектах проходят мастер-классы, на других — интерактивные спектакли, квесты.

Наши посетители отмечают: сегодня в повседневной жизни не хватает живого человеческого контакта, а в парке он есть. Еще им нравится, что парк оформлен в духе русских и уральских традиций, и наши герои — не покемоны и, условно, люди Х, а знакомые с детства персонажи уральских сказов и русских сказок.

Нам важно показывать вещи, связанные с родной культурой и историей. Но все-таки «Парк Сказов» — не музей, главная цель которого — сохранение исторической памяти, поэтому мы миксуем культуру и традиции с играми, развлечениями, в которых гостям интересно участвовать.

Замечу, что программы, которые проходят на тематических объектах, регулярно меняются. Мы постоянно вводим что-то новое. Некоторые гости приезжают в парк по 5-6-8-10 раз в год. Они говорят: «Вы классные, у вас интересно, мы были здесь много раз, но в каждый приезд видим что-то новое».

Еще «Парк Сказов» — это площадка для проведения больших мероприятий: семь раз в году у нас проходят крупные фестивали. В декабре мы отметили День рождения Урал Мороза, в течение недели с 26 февраля проходила Масленица. Гостями фестиваля стали 2,5 тыс. человек, было съедено три тысячи блинов, выпито 150 литров чая и глинтвейна. Праздник завершился сожжением девятиметрового Змея Горыныча.

Вы отказались от сожжения чучела Масленицы из-за полемики, развернувшейся год назад? (Представители РПЦ обвинили в язычестве и идолопоклонничестве организаторов подобных мероприятий — прим. ред.).

— Идея сжигания чучела действительно не приветствуется церковью, однако очевидного запрета на это нет. Просто парку семь лет, в предыдущие годы мы сжигали Масленицу, а в этом году захотели привнести что-то новое, трансформировать традицию. Масленица — особый праздник, и мы сделали акцент на том, что огонь, сжигая старое, освобождает место для нового. Кстати, помимо сказочных объектов, в «Парке Сказов» есть и часовня, и мы взаимодействуем со священнослужителями.

В «Парке Сказов» можно остаться на несколько дней. Вы изначально предусмотрели возможность для проживания? Где размещаете гостей?

— С момента запуска проекта у нас было два гостевых дома — Пермский и Арамильский. Оба классные, аутентичные, в каждом есть печь, а в Арамильском еще и полати. Интерьеры отсылают нас к зажиточным крестьянским домам начала 20 века. Все в них здорово, но есть нюанс: удобства — на улице. Если ты приезжаешь на день, это интересный опыт. Но некоторые гости готовы остаться у нас на 10 дней. В летний период удобства на улице не особо напрягают, но зимой это превращается в проблему.

Мы понимали это и давно мечтали построить новые гостевые дома. В этом году мечта сбылась: мы запустили дом «Лисья нора» и «Дом Кулик». Они расположены в другой части парка и совершенно не похожи на первые. «Дом Кулик» построен из дерева в форме птицы — с крыльями, хвостом, клювом.

«Лисья нора» стилизована под нору, с крышей, на которой растет трава. Что касается интерьеров, они напоминают современные гостиничные номера со всеми удобствами — душем, туалетом, теплыми полами, большими окнами. При этом, как мне кажется, нам удалось сохранить теплую домашнею атмосферу, характерную для всего «Парка Сказов».

Расскажете, какую сумму вы инвестировали в осуществление этой мечты?

— Каждый дом обошелся нам более чем в 6 млн руб. Три миллиона мы получили благодаря победе в конкурсе ныне упраздненного Ростуризма. Он состоялся в 2020 г., но деньги поступили на счет только летом 2021 г., когда стоимость строительства космически выросла. В любом случае грант позволил нам приступить к реализации проекта.

Появятся ли в «Парке сказов» новые дома в обозримом будущем?

— Сейчас завершается строительство еще одного особенного гостевого дома — «Гнезда Кукушки». Он круглый, похож на настоящее гнездо, и самое главное — размещается на дереве. Рассчитываем ввести его уже в мае.

Кроме того, мы проектируем гостиницу на 13 номеров. Этот проект реализуется в сотрудничестве с гостиничным оператором «Юста» в новом для нас формате — с привлечением соинвесторов. Они смогут приобрести номера или доли в проекте. Мы, «Парк Сказов» и «Юста», возьмем на себя все заботы, инвестор же просто будет получать доход.

Каков горизонт реализации этого проекта? Какой будет гостиница, впишется ли она в пространство «Парка Сказов»?

— Мы собираемся построить гостиницу в 2023 г. Здание будет более современным, чем существующие объекты парка, но, надеюсь, не будет с ними диссонировать. Гостинца разместится на обрыве, чуть-чуть с него свисая, из всех номеров будут открываться панорамные виды на парк.

В 2016 г. озвучивалось, что инвестиции в «Парк Сказов» окупятся к 2025 г. Близки ли вы к этому? Или в связи с грандиозными планами и их реализацией срок окупаемости отодвинулся?

— «Парк Сказов» всегда был проектом мечты. Воплощая мечту, ты, конечно же, думаешь о деньгах (и мы думали), но в первую очередь — как о ресурсе, позволяющем развивать идею. На старте 2025 год казался нам очень далеким. Мы реализовывали проект на доходы от нашей туроператорской компании и на кредитные деньги. И все в общем-то было неплохо. Но началась пандемия. Она внесла большие коррективы в наши планы.

Деятельность компании-туроператора встала. И мы остались без денег, но с долгами на 20 млн руб., сотрудниками, которым надо платить зарплату, и с животными. Если с людьми можно как-то договориться, то с животными — нельзя, их надо кормить.

Ситуация была ужасной. И вот, в один из самых мрачных дней, мне на телефон начали приходить сообщения о небольших переводах. Сначала я решила, что это ошибка. Потом ребята сказали, что разместили в соцсетях пост о том, что парк находится на грани закрытия. В непростое время сотни людей решили поддержать наш проект. Это потрясло и меня, и команду.

Нам рассказывали трогательные истории, например, что ребенок разбил свою копилку, чтобы помочь парку. В тот момент, помимо денег, мы получили мощную волну поддержки, и это нас спасло. Память об этом греет душу каждый день.

Какие выводы вы сделали из этой ситуации?

— Я не хочу еще раз прожить нечто подобное, поэтому мы начали менять принципы работы: стали больше вкладываться в рекламу и маркетинг, перестроили отдел продаж, начали активнее искать возможности заработать. В этом был (и есть) определенный вызов: нам важно сохранить душевность, семейность, человечность, но при этом сделать формат работы более коммерческим. Мне кажется, нам это удается.

Приведу пример: мы начали использовать такой инструмент, как автодозвон. В 2020 г. гостям парка позвонила Баба Яга, чтобы сообщить, что мы открылись. Мы используем автодозвон не чаще двух-трех раз в год — сообщаем о новостях, зовем на новые программы. В то же время не злоупотребляем им, стараемся сделать так, чтобы звонок был людям приятен. Он короткий, позитивный, яркий и веселый. Большинство клиентов хорошо на него реагирует.

Насколько подорожал детский отдых за последний год? Нет ли опасений, что в связи с экономической ситуацией гостей станет меньше?

— Если дорожает все, неизбежно дорожает и детский отдых. Мне кажется, в среднем он вырос в цене на 15%. Что касается прогнозов, давать их крайне сложно. Осенью 2022 г. мы просели по индивидуальной посещаемости: приезжающих в парк семьями стало меньше. Мы рассматривали и анализировали разные факторы, которые могли привести к снижению этого показателя. В итоге сделали вывод, что дело в экономической ситуации — у людей ухудшилось финансовое положение. При этом спрос на новогодние программы был выше, чем в предыдущие годы. Можно предположить, что люди в меньшей степени склонны радовать себя спонтанно, без повода, однако не готовы отказаться от проживания новогодней сказки.

Что мы будем делать, если гостей в «Парке Сказов» станет меньше? Снова будем искать баланс, что-то менять в работе. Для бизнеса это нормальный процесс. Предприниматели знают: нельзя один раз найти удачный рецепт и успешно использовать его всю жизнь. Так не бывает.

Ваша мама, Наталья Ларионова, вернулась в Екатеринбург. Она снова вовлечена в работу «Парка сказов»?

— «Парк Сказов» — наше совместное детище, и даже находясь в Ханты-Мансийске, мама была с нами на связи. Вернувшись оттуда, она подключилась к проекту гостиницы и начала генерировать новые проекты. Например, выпускные для целых параллелей арамильских школьников. Этой весной девятиклассники будут отмечать выпускные в парке, абсолютно безопасно и с отличной программой.

«Парк Сказов» настолько большой, объемный и важный для нас проект, что он всегда в сердце, и, конечно, мама продолжит им заниматься.

Фото в тексте: «Парк Сказов».

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