«Я всю жизнь работала юристом. Но поняла, что если не попробую новое — себе не прощу»

От смесей в кастрюльках до серьезного оборудования: как запустить производство доступных йогуртов и напитков из кокосового молока? Опыт Евгении Заниной.

В начале этого года Евгения Занина запустила собственную линейку продукции из кокосового молока для людей с лактазной недостаточностью. В итоге ею заинтересовались не только специализированные магазины, но и продуктовый ритейл. Сейчас каждый месяц выпускается около 700 кг йогуртов и напитков Zani, а в перспективе объемы могут быть увеличены в три-четыре раза. Евгения рассказала, почему стала развивать этот проект и в чем особенности такого производства.

Как все начиналось

Идея запустить производство продуктов питания для людей с лактазной недостаточностью возникла в 2016 г., когда этот диагноз поставили старшему сыну Евгении:

Тогда я столкнулась с тем, что накормить ребенка сложно: молочную продукцию нельзя, а альтернатив практически не было. Единственный йогурт на основе растительного сырья, который на тот момент был в продаже, приходилось искать в торговых сетях по всему городу. Тогда я подумала: как было бы здорово, если бы такие йогурты продавались в магазинах у дома. Но у меня не было предпринимательского опыта. Я всю жизнь работала в найме, юристом. Несколько лет эта идея не давала мне покоя. И я поняла: если не попробую — я себе не прощу.

К своему проекту мечты она вернулась после 2020 г., когда она решила поучаствовать в образовательном проекте «Мама-предприниматель» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Изначально планировала делать соевые йогурты. Но когда погрузилась в тему, узнала, что это не самый полезный продукт для россиян, и тем более для детей. В поисках альтернативных вариантов остановилась на кокосовом молоке.

Затем предстояло отыскать технологов, которые помогут разработать рецепт. Задача оказалось непростой — в России таких специалистов практически нет.

В итоге я нашла девушку, которая согласилась мне помочь. Рецепт мы придумывали буквально на кухне, вручную перемешивая ингредиенты. Когда получили состав, который нас устраивал, подключилась технолог из Москвы: она разработала схему производства, помогла мне выбрать оборудование и запуститься, — рассказывает Евгения. — Большую часть оборудования удалось найти в России: мы купили диспергатор и термостат, а ванну длительной пастеризации специально для нас изготовило березовское предприятие «ПищМаш».

В августе прошлого года предпринимательница арендовала помещение в жилом доме, где раньше располагалось кафе. Сделала ремонт. В ноябре там установили оборудование и начали отрабатывать рецептуру. Производить продукцию на продажу начали в марте.

Всего, по оценкам Евгении, запуск проекта обошелся ей более чем в 3 млн руб. Из них 700 тыс. руб. — льготный заем, который она получила в СОФПП.

— Заем, который Евгения получила по программе для начинающих предпринимателей, она потратила на приобретение сырья, брендирование продукции, покупку дополнительного оборудования, — рассказал заместитель директора СОФПП Сергей Киселев. — Подобную поддержку может получить любой субъект МСП, который соответствует критериям №209-ФЗ. Размеры займа — от 100 тыс. руб. до 5 млн руб., срок кредита — до 3 лет. Ставка в большинстве случаев соответствует ключевой ставке ЦБ РФ.

Секрет вкуса

Пока объемы производства йогуртов и напитков Zani небольшие — от 20 до 150 кг в день, в зависимости от запросов торговых точек. В производстве заняты три человека, они работают три дня в неделю. Также у предпринимателя в штате есть помощник, который помогает с бухгалтерией, юридическими и организационными вопросами.

Процесс изготовления партии продукции занимает около шести часов. Первый этап — получение молока из кокосовой стружки, которую российские поставщики завозят из Малайзии.

Это единственный продукт, приходящий в Россию, который не содержит консервантов. Поэтому стружку мы отжимаем сами, с помощью мельницы, — объясняет Евгения Занина. — Затем переливаем кокосовое молоко в специальную ванну, где происходит его пастеризация. Добавляем все ингредиенты, перемешиваем и измельчаем до однородной массы (диспергируем).

Дальше процесс сквашивания йогуртов происходит в термостате. Для этого используется специальная итальянская закваска для растительного молока — в России подобные тоже производят, но продукция на их основе уступает по вкусовым характеристикам. Готовая продукция Zani на ночь убирается в холодильник. Утром ее качество проверяет дегустационная комиссия, после чего йогурты отправляются в магазины.

На предприятии регулярно проходят проверки надзорных органов. Есть собственная программа производственного контроля.

Был интересный случай: я позвонила представителям крупной торговой сети с предложением о сотрудничестве, а они предложили мне в этот же день пройти аудит. Мы решили попробовать, и все получилось. Аудитор, которая приезжала из Москвы, отметила, что мы — редкий пример маленького производства, где все сделано правильно, — рассказала Евгения.

Сейчас йогурты и напитки Zani можно найти в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Они продаются в специализированных магазинах диетического питания, а также в «Жизнь Марте», «Елисеевском» и в Гастрономии в «Покровском». В планах Евгении — расширить объемы производства и географию присутствия, чтобы диетическая продукция стала доступнее для большого количества людей.

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