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Студенты на каникулах стали реже искать работу и больше учиться

Студенты на каникулах стали реже искать работу и больше учиться
Иллюстрация: МегаФон

К таким выводам пришли специалисты Yota, изучив статистику посещений популярных онлайн-школ и сайтов по поиску работы абонентами в возрасте от 16 до 22 лет.

#НОВОСТИ

По данным оператора, падение интереса зумеров к сайтам с вакансиями по сравнению с летом 2022 г. наблюдается во всех городах-миллионниках, а потребление интернет-трафика на этих порталах снизилось на 8% год к году.

При этом, как выяснила Yota, юноши (54%) в целом ищут подработку чаще девушек. Однако девушки основательнее подходят к процессу и суммарно потратили этим летом при поиске вакансий на 8% больше трафика, чем противоположный пол.

Топ регионов с наибольшим количеством посещений онлайн-поисковиков работы традиционно возглавляют Москва и Санкт-Петербург. В первую пятерку также вошли Башкирия, Новосибирская область и Татарстан.

В то же время эксперты Yota фиксируют общий рост потребляемого трафика в 9% на онлайн-курсах и сайтах дистанционного обучения. Наибольшую тягу к знаниям проявляют в Нижегородской области, где посещаемость образовательных порталов этим летом выросла на 30% по сравнению с 2022 г. Также повышенную заинтересованность проявляют жители Красноярского и Краснодарского краев — рост на 27% и 26% соответственно.

В пресс-службе МегаФона подтвердили рост интереса жителей к образовательным сайтам. По данным обезличенной статистики, в Свердловской области интернет-трафик на такие ресурсы вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Автор: Александра Клименко
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