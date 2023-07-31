Цифровой рубль, новые правила ОСАГО, повестки по мобилизации. Что изменится с 1 августа?

В августе в силу вступает ряд изменений в законодательстве. Например, увеличивается утилизационный сбор для всех видов транспорта. Кроме того, на улицах запретят включать звуковую рекламу.

С 1 августа цифровой рубль получит тот же статус, что и безналичные средства. Расчеты с его участием можно будет проводить с помощью специальной платформы Центробанка, пишет ЕАН. При этом с участием цифрового рубля нельзя будет проводить операции посредством платежных поручений, инкассо и по аккредитиву.

С 1 августа будет произведен ежегодный перерасчет размера страховых пенсий. Корректировку проведут в беззаявительном порядке, она коснется работающих пенсионеров. Максимальная прибавка к пенсии составит не более 371 руб. 31 коп.

Также с 1 августа в России увеличат утилизационный сбор для всех видов транспорта. Это коснется как юридических, так и физических лиц. Сумма, которую придется заплатить, будет зависеть от объема двигателя, но известно, что она составит от нескольких сотен тысяч до 1,2 млн руб., рассказывал DK.RU.

Изменение законодательства коснется и сферы рекламы. Так, с 25 августа вступит в силу закон, согласно которому в России будет запрещено использовать звуковую рекламу. Также вводится запрет на установку оборудования для такой рекламы на улицах, крышах, стенах.

С конца августа банки начнут контролировать отдельные крупные денежные переводы. Речь идет о счетах юрлиц или ИП. Кредитные организации должны будут представлять информацию об операциях свыше 5 млн руб. в Росфинмониторинг.

С августа также будет изменен порядок призыва по мобилизации. Согласно поправкам, уведомление о направлении повестки будет размещаться в личном кабинете гражданина на едином портале госуслуг. За неявку по повестке без уважительной причины в течение 20 дней будут применять ограничительные меры: запреты на выезд, управление автомобилем, постановку на налоговый учет, регистрацию недвижимости, получение кредитов.

Начиная с августа у нотариусов расширяется сфера компетенций. В случае заверения подписи на заявке о государственной регистрации юрлица или ИП нотариус должен в тот же день направить электронный документ в регистрирующий орган, приложив к нему весь необходимый пакет бумаг.

С 22 августа при оформлении полиса ОСАГО больше не нужно подтверждать прохождение техосмотра. Кроме того, зарубежные страховщики будут нести ответственность за отказ от заключения договора или навязывание страхователям дополнительных услуг.

Также с конца августа граждане с судимостью не смогут работать таксистами и водителями общественного транспорта. При оформлении на работу нужно будет предоставить справку о том, что они не имеют проблем с законом. Аналогичную справку в течение месяца должны будут принести уже действующие сотрудники.

Что касается иностранцев, с 1 августа они смогут оформлять электронную визу в Россию.