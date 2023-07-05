Авторынок опять дорожает: правительство повышает утильсбор на машины

В Совете Федерации вновь поддержали идею о повышении утильсбора на автомобили. За его рост заплатит конечный потребитель, а собранные средства правительство направит в поддержку АвтоВАЗа.

Совет Федерации с подачи АвтоВАЗа предлагает поднять в РФ утильсбор на машины, перепродаваемые в течение трех лет после ввоза, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с премьером Михаилом Мишустиным. Утильсбор платится за все ввезенные и произведенные в РФ автомобили, но локальным игрокам он компенсируется в зависимости от локализации. Средства от утильсбора также частично идут на господдержку спроса в автопроме:

Услышал и вопросы по утилю. Все это будет в ближайшее время рассмотрено на правительстве.

После закрытия заводов иностранных игроков, за исключением Haval, бюджет господдержки сильно сократился. В правительстве сейчас согласны направить на субсидии половину средств от обсуждаемого повышения утильсбора. Основным бенефициаром господдержки остается АвтоВАЗ, который и выступил с данным предложением.

Вице-президент ассоциации Российские автомобильные дилеры Вячеслав Жигалов рассказал, что автомобили в России уже стоят вдвое дороже, чем в Китае. Рынок является одним из самых дорогих в мире:

Речь идет о защите внутреннего производства, но утильсбор лишь создает такую иллюзию и демотивирует локальных игроков повышать конкурентоспособность и улучшать продукт. Автомобили в РФ стоят вдвое дороже, чем в Китае. Пока сложно сказать, идет ли речь лишь о перепродаже автомобиля его пользователем, или же инициатива коснется и дилеров-импортеров. Все-таки если импортер ввез автомобиль, то речь идет о товаре — он же не конечный пользователь, и это не должно касаться автобизнеса.

Несмотря на то что инициатива Совета Федерации направлена на поддержку развития отечественного автопрома, повышение утильсбора негативно отразится прежде всего на конечном потребителе, считает основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль. «Дилеры ввозят по параллельному импорту или напрямую от автоконцернов абсолютно все автомобили для перепродажи. Соответственно, дополнительные расходы будут включаться в розничную цену для покупателей»,— поясняет он:

Насыщения предложения на рынке еще и близко нет — мало кто готов приобретать машины по нынешним ценам. На цены сейчас влияет и курс: если по официальным поставкам есть некоторый задел, в том числе за счет маржи дистрибутора, то для параллельного импорта удорожание идет быстрее, так как это небольшие партии и они быстрее оборачиваются.

Директор департамента по выкупу «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимир Желобов полагает, что с учетом нынешней динамики курса рубля «параллельного импорта не будет». Он также говорит о снижении доступности автомобилей, поскольку «потребители не готовы покупать автомобиль за сумму, которая включает в себя все расходы на поставку по параллельному импорту». В итоге спрос переориентируется на автомобили китайского производства. Рост цен, заключает он, приведет к накоплению отложенного спроса до момента, «пока мы не возвратимся к цивилизованным условиям поставки автомобилей». Остальные поставки уйдут в серую зону.

Российский авторынок приходит в себя, но стареет все сильнее, рассказывал DK.RU. В январе 2023 г. средний возраст автомобиля в стране составлял менее 12 лет. Выше всего доля машин возрастом от 11 до 15 лет, следом идут когорты 7-10 лет и более 20 лет — в совокупности на такие автомобили приходится порядка 65% всего автопарка страны. Доля новых машин, не старше трех лет, составляет всего 10%.