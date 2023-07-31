Половина жителей Урала хотели бы работать вахтовым способом, 80% из них — топ-менеджеры

Основной мотивирующий фактор здесь — условия оплаты труда. Зарплата для вахтовиков должна быть в два-три раза выше текущего дохода человека.

54% жителей Урала так или иначе готовы рассматривать предложения о работе вахтой, сообщает hh.ru.

Согласно опросу, в профессиональном разрезе чаще всех отправиться на вахту готовы представители сфер «Добыча сырья» — 86%, «Высший менеджмент» — 80%, «Маркетинг, реклама, PR» — 69%, «Безопасность» — 67% и «Транспорт, логистика» — 66%.

Из тех, кто готов работать вахтой, 13% при поиске работы всегда рассматривают такие вакансии наравне с остальными. 32% готовы попробовать вахту, только если будет очень интересное предложение. 4% опрошенных в целом не против работы вахтой, но только если компанию-работодателя порекомендуют знакомые и друзья. Также 10% уральцев готовы поехать на вахту, но только в исключительных обстоятельствах и в ситуации, когда вообще не будет работы в том регионе, где они живут.

Еще 43% жителей УрФО заявили, что ни при каких обстоятельствах не готовы работать вахтовым методом. Чаще других против вахты настроены работники от 18 до 24 лет: отрицательно ответили сразу 47% респондентов, в то время как среди респондентов 45-54 лет таких оказалось лишь 28%.

Респонденты также рассказали о том, чем их мог бы привлечь вахтовый метод занятости. Лидирующий фактор — уровень оплаты труда на вахте должен превышать текущий доход человека в 2-3 раза. Этот момент может сделать вахту интересной сразу для 52% жителей УрФО. 27% опрошенных считают, что вахта может быть привлекательна, если позволяет повысить квалификацию или приобрести новую профессию.

Очевидным преимуществом для тех, кто взвешивает плюсы и минусы данного формата работы, могут стать хороший соцпакет, ДМС, страховка жизни и другие льготы для работника — об этом заявили 25%. Каждый пятый (21%) считает, что работа вахтой может заинтересовать, если ее будет предлагать известная компания-работодатель. Еще 19% считают очевидным преимуществом вахты возможность посмотреть страну и пожить в другом регионе. А 9% уральцев уверены, что вахта — это отличная возможность пообщаться с новыми интересными людьми.

Только 25% опрошенных уральцев полагают, что в вахте нет ничего привлекательного, и настроены категорически против такого формата трудоустройства. Чаще всего такой позиции придерживаются представители производственной сферы — 33%, реже всего специалисты по добыче сырья — 8% и высший менеджмент — 9%.

Основным минусом вахты уральцы назвали бытовые неудобства (41%). Также многих смущает неопределенность таких предложений о работе (37%) и необходимость находиться вдали от семьи и друзей (36%). Еще 32% опрошенных сомневаются в порядочности работодателей, предлагающих работать в других регионах. 19% считают недостатком вахтовой занятости большие затраты на переезд, которые не покрываются предлагаемой зарплатой. 14% признались, что их отталкивает тяжелый физический труд, который они связывают с вахтой. 10% попросту не хотят жить в незнакомом месте, а 3% не готовы работать вахтой из-за «режимных» запретов в вахтовых городках, например, запрета на алкоголь.

Напомним, что в Свердловской области наблюдается острая нехватка кадров. В этом году спрос в этой сфере вырос на 42% по сравнению с предыдущим годом.

Сильнее всего вырос спрос на администраторов (+72%), работников страховых компаний (+70%), логистов и перевозчиков (+65%) и на рабочий персонал (+63%). В то же время спрос на IT-специалистов и представителей сферы безопасности снизился на 9% и 44% соответственно.

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