В Свердловской области резко вырос спрос на кадры (+42%)

С лета 2022 года количество активных вакансий в регионе увеличивается каждый месяц. На каких специалистов спроса нет, а кого работодатели ждут с «распростертыми объятиями» — на DK.RU.

Как сообщает hh.ru, за первые шесть месяцев 2023 г. в Свердловской области было открыто на 42% вакансий больше, чем за аналогичный период 2022 г.

Сильнее всего вырос спрос на администраторов (+72%), работников страховых компаний (+70%), логистов и перевозчиков (+65%) и на рабочий персонал (+63%). В то же время спрос на IT-специалистов и представителей сферы безопасности снизился на 9% и 44%, соответственно.

Рост связан с восстановлением рынка труда после событий 2022 г. Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале. На фоне увеличения спроса на персонал и в стране, и в регионе обострилась проблема дефицита кадров. Растет конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь это линейный персонал, квалифицированные синие воротнички, — отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Ранее DK.RU сообщил, что российский бизнес столкнулся с нехваткой топ-менеджеров. Причина не только эмиграция, но и в запросе на другие навыки и компетенции: востребованы антикризисные менеджеры, а не так называемые визионеры.

Нужны те, кто готов воспринимать работу как построение карточного домика: вот ввели санкции и нужно что-то переделывать, вот обвалилась логистика — и опять все сначала, — говорит управляющий партнер рекрутингового агентства «Руспартнерс» Дина Акимова

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