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Пять домов-памятников в следующем году отремонтируют в Екатеринбурге

Пять домов-памятников в следующем году отремонтируют в Екатеринбурге
Иллюстрация: DK.RU

Речь идет о капитальном, а не локальном ремонте. О том, что дома начнут ремонтировать уже в ближайшее время, рассказал министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

В следующем году в Екатеринбурге планируют приступить к капитальному ремонту пяти жилых объектов культурного наследия (ОКН). Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. По его словам, ремонт начнется уже в 2023 г., уточняет Ъ-Урал. Капитальный ремонт проведут в домах по следующим адресам:

  • ул. Свердлова, 30;
  • ул. Ленина 54/2 (здание комплекса Дома Госпромурала);
  • ул. Ленина, 5;
  • ул. Орджоникидзе 10;
  • бульвар Культуры, 8.

«Жильцы домов, которые ремонтируются сейчас, приняли решение об увеличении ставки за капремонт, чтобы выполнить работы. Жители понимают, что они проживают в объектах культурного наследия, где работы стоят дороже»,— рассказал господин Смирнов.

Он также отметил, что процедуру по ремонту ОКН планируют упростить. Так, например, если в доме предметом охраны является только кровля или фасад, то при выполнении проектно-сметных работ, например, на систему отопления не надо будет проводить общее историко-археологическое изучение всего здания, а только предмета охраны.

Напомним, DK.RU недавно беседовал с экспертом о капитальном ремонте ОКН. Финансируется ремонт таких зданий за счет фонда капремонта, либо если жильцы сами хотят и у них есть возможность — могут и скинуться. Есть федеральный закон, где прописано, что обязанности по сохранению и содержанию этого жилья, ОКН, лежит на собственниках.

В Екатеринбурге порядка 70-80 многоквартирных домов являются ОКН, в основном это объекты конструктивизма. Одна из основных острых проблем — капитальный ремонт таких домов. Потому что если проанализировать текущее состояние, то они практически все нуждаются в нем.

Чаще всего предметом охраны в этих зданиях является фасад. При этом ни федеральное законодательство, ни Министерство культуры РФ не запрещает проводить в таких зданиях противоаварийные мероприятия и локальный ремонт в упрощенном порядке.

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Автор: Татьяна Юстус
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