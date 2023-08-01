Музей истории Екатеринбурга открывает две выставки к юбилею города

Гости музея смогут узнать, как, когда и по чьей инициативе отмечались дни рождения города 100, 200 и 300 лет тому назад, и кому они посвящались.

В четверг, 3 августа, Музей истории Екатеринбурга обновит экспозиции в двух центральных выставочных залах. На Площади городских часов начнет работать выставка «День города. Эволюция праздника». Ее посетители смогут узнать, как, когда и по чьей инициативе отмечались дни рождения города сто, двести и триста лет тому назад, и кому они посвящались.

В зале Почетных граждан откроется выставка «Высокое звание. Почетные граждане Екатеринбурга», партнерами которой выступили отдел по делам архивов Администрации города Екатеринбурга и ГКУ СО «Государственный архив Свердловской области».

Обе выставки неразрывно связаны друг с другом. Проект «День города. Эволюция праздника», основывающийся, в первую очередь, на документальных и фотоархивах, позволит проследить, как от чествования святой Екатерины в день ее именин праздник трансформировался в знакомый формат общегородского летнего торжества. Среди экспонатов выставки будут представлены фотографии из альбома краеведа Виктора Малькова, запечатлевшего события юбилейного для города 1973 г., а также приготовления, тому предшествовавшие, архивы цеха озеленения Управления зеленого строительства, частные фотоархивы горожан.

О традиции присвоения звания почетного гражданина в канун главного городского праздника расскажет выставка «Высокое звание. Почетные граждане Екатеринбурга». Представленные документы о награждении, награды, мемориальные предметы почетных граждан: депутата Верховного Совета СССР, передовика производства фабрики «Уралобувь» Лидии Корсуковой, композитора, автора «Уральской рябинушки» Евгения Родыгина, первого главы Ленинского района Константина Архипова, тренера волейбольной команды «Уралочка» Николая Карполя и других горожан помогут узнать историю возникновения почетного звания и порядок его присвоения в разные десятилетия, раскроют имена и сферу профессиональных интересов награждаемых, закономерности и интересные факты.

Выставки откроются 3 августа в 17:00, на площадке Музея истории Екатеринбурга по адресу ул. Карла Либкнехта, 26.

Вход по пригласительным и входным билетам.

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