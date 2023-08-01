РЖД просит повысить тарифы из-за расходов на безопасность

В компании говорят, что издержки из-за террористических угроз растут, и хотят, чтобы отправители взяли часть расходов на себя. Участники рынка против и утверждают, что тарифы и так растут избыточно.

ОАО РЖД в рамках подготовки к тарифной кампании на 2024 г. просит правительство дополнительно повысить грузовые тарифы на 1%, чтобы собрать средства на обеспечение транспортной безопасности, пишет «Коммерсант».

Как сообщает издание, с начала военной спецоперации на Украине произошло уже несколько подрывов железнодорожных путей. Например, в мае 2023 г. локомотив и семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате «незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта» в Брянской области. Также за последний год было зафиксировано более десятка случаев поджога релейных шкафов на железных дорогах.

Источник, знакомый с позицией ОАО РЖД, говорит, что в 2022 г. затраты на транспортную безопасность составили 45 млрд руб.:

Все мероприятия по этой линии, включая привлечение спецподразделений для защиты объектов и оснащение техническими средствами, финансируются из собственных средств ОАО РЖД. Это довольно большая финансовая нагрузка на компанию, особенно с учетом роста количества незаконных вмешательств в последнее время.

Собеседник добавил, что дополнительное повышение тарифов на 1% с 2024 г. поможет покрыть хотя бы половину расходов компании.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития базовая индексация тарифа на грузоперевозки на 2024 г. запланирована на уровне 7,1%, однако в РЖД эту цифру считают недостаточной.

Участники рынка недовольны предложением РЖД, по их словам, рост тарифов на грузоперевозки в последние годы и так избыточен. Например, в 2022 г. индексация тарифов проходила дважды. Сначала на 6,8%, а затем еще на 11%. В итоге тарифы за год выросли на 18,6%. В начале 2023 г. тариф уже поднимали на 8%, при этом был добавлен дополнительный 1% на капремонт.

Представители грузоотправителей не понимают, почему транспортная безопасность должна финансироваться за счет индексации тарифов. Один из собеседников рассказал:

Рост финансовой нагрузки на ОАО РЖД в сфере обеспечения транспортной безопасности не объясняет сам по себе, почему эти расходы должны финансироваться за счет роста тарифа, а не прямой господдержки.

Однако глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что дополнительная индексация оправданна:

Это один из редких случаев, когда запрос индексации оправдан. Террористическая угроза заметно усилилась. Необходимость в защитных мероприятиях, расходы на которые в финплане ОАО РЖД не предусмотрены, остра как никогда.

При этом Михаил Бурмистров считает, что надбавка должна быть однократной и ее не стоит учитывать при дальнейшей индексации тарифов. Полученные средства, по словам аналитика, следовало бы потратить на то, чтобы защитить груз грузоотправителей, например, на противодронные ружья и обучение персонала их применению.

Ранее DK.RU рассказывал, что РЖД прорабатывает возможность применять технологию распознавания лиц для подтверждения личности при посадке на поезд. Версия «дорожной карты» проекта предполагает, что он начнет работать в первом квартале 2024 г.