Минцифры планирует запустить систему распознавания лиц в поездах РЖД

К 2025 г. биометрическое распознавание, в том числе по лицу, можно будет использовать в России «практически на всех видах транспорта», что потребует поправок в закон о транспортной безопасности.

РЖД, Минцифры и Минтранс прорабатывают возможность применять технологию распознавания лиц для подтверждения личности при посадке на поезд. По данным правительственного источника Коммерсантъ, РЖД и Центр биометрических технологий готовятся провести эксперимент по использованию биометрии для аутентификации пассажиров поездов дальнего следования. Текущая версия «дорожной карты» проекта предполагает, что проект начнется в первом квартале 2024 г.

В июне вступил в силу закон «О единой биометрической системе (ЕБС)», который регулирует процедуру использования биометрии граждан — слепков лиц и голосов. Компании, собирающие биометрию в свои системы, должны передать данные в ЕБС, оператором которой выступает ЦБТ. В декабре 2022 г. порядка 70 млн граждан сдали биометрию.

В июле 2022 г. Минцифры предложило провести эксперимент по допуску пассажиров в зону транспортной безопасности аэропорта с помощью ЕБС в Шереметьево с октября 2022 г. по сентябрь 2023 г. Но в апреле эксперимент был приостановлен из-за повышенного режима безопасности.

Гендиректор и владелец OVISION (разрабатывает системы распознавания лиц) Михаил Козлов полагает, что для реализации проекта потребуется оснастить вагоны поездов планшетами с камерами, имеющими «достаточные характеристики для распознавания лиц» и специализированный софт:

Розничная стоимость такого устройства может составить около 100 тыс. руб. Но в случае реализации крупных проектов, предполагающих оснащение большого числа вагонов, цена может быть снижена вдвое.

Другой сценарий, при котором может быть реализован проект,— это использование проводниками терминалов, которыми они уже оснащены, но только если встроенная камера обладает необходимым разрешением. Гендиректор Mad Brains Олег Чебулаев говорит, что распознавание лиц с помощью уже имеющихся терминалов вполне возможно: «Устройствам будет достаточно иметь камеру в 3 мегапикселя». С технологической точки зрения биометрический контроль пассажиров можно реализовать при помощи любого мобильного устройства с камерой, которое подключается к интернету или внутренней сети организации, занимающейся перевозками.

К 2025 г. биометрическое распознавание, в том числе по лицу, можно будет использовать в России «практически на всех видах транспорта», полагает гендиректор NtechLab Сергей Сучков. Однако внедрение ЕБС на вокзалах требует решения массы «сложных вопросов». Так, например, на сети ОАО РЖД есть отдаленные станции, где слабое покрытие интернета. Также есть проблема провожающих граждан, которые традиционно заходят на вокзалы и в вагоны, а следовательно, необходимо создание некой чистой зоны, куда будут допущены только пассажиры. Наконец, внедрение системы потребует внесения поправок к закону о транспортной безопасности.