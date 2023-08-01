Медиафасады на ул. Вайнера протестировали

На гигантских экранах, раскинутых от ул. Малышева до ул. Ленина, транслируется световое шоу под популярную музыку. Видео.

На ул. Вайнера в Екатеринбурге прошли тестовые запуски медиафасада. На гигантском светящемся экране, словно переброшенном через главную пешеходную улицу города, представлено световое шоу. Протестировали два варианта, с музыкой Queen и Бориса Гребенщикова (признан иностранным агентом — DK.RU).

Конструкция установлена на протяжении Вайнера от ул. Ленина до Малышева, его установила компания «Сима-ленд». В начале июня сообщалось, что проект прошел госэкспертизу. Эксперты заключили, что конструкция не навредит сохранности объектов культурного наследия, которые находятся на Вайнера.

Сообщалось, что конструкция будет временной, на экране будут показывать события из истории города и световые шоу со звездами и салютами.

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