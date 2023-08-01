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Владимир Путин разрешил российским отцам подавать на алименты

Владимир Путин разрешил российским отцам подавать на алименты
Иллюстрация: topnews.postsovet.ru

Алименты в России предлагают платить обоим родителям, поскольку супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Владимир Путин подписал закон о праве отцов на алименты при их уходе за ребенком.

#НОВОСТИ

Теперь правом на алименты сможет воспользоваться как жена (бывшая жена), так и муж (бывший муж), если родитель фактически воспитывает общего ребенка, следует из документа, 31 июля опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве отцов на алименты, если они ухаживают за ребенком. 

Ранее в случае отказа от поддержки и отсутствия соглашения между бывшими супругами об уплате алиментов приоритет имела бывшая жена, если развод состоялся в период беременности или в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. Теперь правом на алименты сможет воспользоваться как жена, так и муж, если родитель фактически один воспитывает общего ребенка.

Также уточняется, что право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга бывшей жены в период беременности можно только в случае наступления беременности в период брака. Обеспечивать отцу или матери необходимо будет и нуждающегося бывшего супруга, осуществляющего уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком — инвалидом с детства I группы.

Как рассказала адвокат по семейным делам Елена Корешкова, сохраняется возможность оформления алиментов на содержание и при отсутствии детей в браке. Она отметила, что супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Поскольку это правило соблюдается не всегда, законодатель предусмотрел возможность требовать материальную поддержку в судебном порядке.

В практике нотариусы очень часто сталкиваются с непониманием предпринимателями режима совместной собственности супругов. Из-за этого непонимания складываются ситуации, которые имеют крайне негативные последствия. Что же такое режим совместной собственности супругов и как он может повлиять на ведение бизнеса — в интервью DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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