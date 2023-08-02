Fitch понизило кредитный рейтинг США до АА+ впервые за 30 лет. Как отреагировали рынки?

Госдолг США в июне 2023 г. превысил $32 трлн. Из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга Fitch понизил рейтинг с AAA до AA+ впервые с 1994 г.

Международное рейтинговое агентство Fitch сообщило о понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+ со стабильным прогнозом. Такое решение было принято из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга.

В официальном сообщении агентства сказано, что решение понизить рейтинг основано на ожидаемом ухудшении финансового положения в течение следующих трех лет. По оценке Fitch, растущая долговая нагрузка ухудшается слабым управлением:

В последние 20 лет слабость управления госдолгом проявлялось в неоднократных отменах лимитов долга и решениях, принимаемых в последнюю минуту.

В Белом доме категорически не согласны с решением Fitch. Пресс-секретарь Джо Байдена Карин Жан-Пьер заявила, что «президент Байден добился самого сильного восстановления среди всех крупных экономик мира». Министр финансов США Джаннет Йеллен добавил, что решение Fitch ничего не значит, а «инвесторы по всему миру знают, что ценные бумаги США остаются самым надежным и ликвидным активом в мире».

Как пишет Forbs, решение Fitch привело к самому большому падению индексов акций Азиатско-Тихоокеанского региона почти за месяц. Японский индекс Nikkei падал на 2,46%, индекс биржи Гонконга — на 2,23%, Шанхая — на 0,84%. Южнокорейский индекс KOSPI падал на 1,83%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,17%

Аналитик рынка IG Тони Сайкамор отметил, что понижение рейтинга подтолкнуло инвесторов в Азии к бегству от рискованных вложений, то есть к распродаже акций и покупке защитных активов, таких как японская иена и швейцарский франк.

Добавим, что категория ААА у Fitch означает наивысший уровень платежеспособности и минимальный риск дефолта, АА говорит о высоком уровне платежеспособности и вероятность дефолта на низком уровне. Fitch присваивал рейтинг ААА по отношению к США с 1994 г. Агентство S&P понизило уровень до AA+ еще в 2011 г. после кризиса с потолком долга. Агентство Moody's по-прежнему сохраняет для США оценку ААА.

Напомним, что госдолг США в июне 2023 г. превысил $32 трлн.

Ранее DK.RU рассказывал, что главы Всемирного банка и МВФ предсказывали глобальную рецессию в мировой экономике в 2023 г. По прогнозам Fitch рост ВВП в еврозоне и Штатах в годовом выражении в этом году будет близок к 0%.