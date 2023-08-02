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В выходные центр Екатеринбурга снова перекроют из-за соревнований

В выходные центр Екатеринбурга снова перекроют из-за соревнований
Иллюстрация: мыстроимгорода.рф

В субботу в городе пройдет «Астон.Велофест», а в воскресенье — марафон «Европа-Азия». Ограничения на участках будут действовать преимущественно в первой половине дня.

#ПЕРЕКРЫТИЯ#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга предупредила автомобилистов о новых ограничениях на передвижение в центре города. В эти выходные движение будут перекрывать из-за двух спортивных мероприятий.

В субботу, 5 августа состоится «Астон.Велофест» — велосипедисты смогут принять участие в заезде по улицам города или посоревноваться на дистанции в 35 км. Во время проведения соревнования ограничения для автомобилистов будут действовать на следующих участках:

  • ул. Царская, от ул. Первомайской до ул. Николая Никонова; ул. Николая Никонова, от ул. Царской до ул. Свердлова; ул. Первомайская, от ул. Карла Либкнехта до ул. Царской; ул. Карла Либкнехта, от ул. Шевченко до проспекта Ленина; ул. Свердлова, от ул. Челюскинцев до ул. Шевченко — с 07:30 до 12:30;
  • проспект Ленина, от ул. Хохрякова до ул. Карла Либкнехта; ул. Толмачева, от проспекта Ленина до ул. Первомайской; ул. Бориса Ельцина, от ул. Челюскинцев до ул. 8 Марта; ул. 8 Марта, от ул. Бориса Ельцина до ул. Малышева — с 10:30 до 12:30.

В выходные центр Екатеринбурга снова перекроют из-за соревнований 1

В воскресенье, 6 августа пройдет марафон «Европа-Азия». Для участников подготовили четыре дистанции, которые также пройдут по центральным улицам города — 3 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км. Ограничения коснутся следующих участков:

  • нечетная сторона ул. Бориса Ельцина, от дома № 2 на Октябрьской площади до ул. Набережной Рабочей Молодежи — с 12:00 5 августа до 16:00 6 августа;
  • проспект Ленина, от ул. Карла Либкнехта до ул. Восточной; четная сторона ул. Восточная, от ул. Первомайской до проспекта Ленина; ул. Карла Либкнехта от ул. Малышева до ул. Шевченко; ул. Николая Никонова, от ул. Царской до ул. Карла Либкнехта; ул. Свердлова, от ул. Шевченко до ул. Челюскинцев — с 06:30 до 11:00 6 августа 2023;
  • ул. Бориса Ельцина, от ул. Челюскинцев до ул. 8 Марта; ул. 8 Марта, от ул. Бориса Ельцина до ул. Малышева; проспект Ленина, от ул. Хохрякова до ул. Карла Либкнехта; ул. Царская, от ул. Николая Никонова до ул. Толмачева; ул. Толмачева, от ул. Царской до проспекта Ленина; ул. Пушкина, от проспекта Ленина до ул. Малышева с 06:30 до 13:30.

В выходные центр Екатеринбурга снова перекроют из-за соревнований 2

В пресс-службе мэрии также добавили, что центральные улицы города будут перекрываться в следующие выходные, во время проведения мероприятий, посвященных 300-летию Екатеринбурга.

Ранее DK.RU подробно рассказывал, каким будет юбилей Екатеринбурга, и кто станет его хедлайнерами.

Автор: Елизавета Порошина
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