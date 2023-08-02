Число дел о банкротстве на Среднем Урале выросло. Но бизнес хочет работать

После окончания моратория, который действовал в прошлом году, число заявлений о банкротстве компаний выросло на 76%, а количество таких дел в целом увеличилось на 28%.

В первом полугодии текущего года в Арбитражный суд Свердловской области поступило 7,5 тыс. заявлений о банкротстве. По сравнению с первым полугодием 2022 г., это на 28% больше, заявила на пресс-конференции «Интерфакс-Урал» заместитель председателя Арбитражного суда региона Светлана Сушкова.

Из 7,5 тыс. заявлений 652 — о банкротстве юридических лиц. Их количество по сравнению с первым полугодием 2021 г. увеличилось на 76%.

Такое количество дел о банкротстве юридических лиц связано с окончанием моратория, — объяснила Светлана Сушкова. — Но при этом мы наблюдаем такую тенденцию как желание организаций работать, не уходить в процесс банкротства. Поэтому они приходят в суд с обращениями об отложении дела с целью погашения долга перед кредиторами. Конечно, нас такие намерения бизнеса радуют.

Еще 6,7 тыс. заявлений — о банкротстве физических лиц. Их количество по сравнению с прошлым полугодием увеличилось на 24%. Как отметила Светлана Сушкова, начиная с 2018 г. ежегодно количество таких дел увеличивается примерно на 2 тыс. штук. Портрет граждан-должников по сравнению с прошлогодним не изменился — это бенефициары организаций и граждане, которые не смогли рассчитать свои возможности, получая кредиты.

Как уже писал DK.RU, с 1 апреля по 1 октября 2022 г. в России действовал мораторий на банкротства: в течение этого периода кредиторы не могли инициировать дела о несостоятельности, но у самих должников такое право оставалось.

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