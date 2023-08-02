50 тыс. мигрантов в России могут стать нелегалами из-за просроченных долгов

С марта по июль 2023 г. МФО подали порядка 300 тыс. исков о взыскании задолженности в отношении мигрантов. По решению приставов с каждого рейса из России в страны СНГ снимают по 2–5 человек.

50 тыс. трудовых мигрантов к концу 2023 г. могут оказаться в России в неурегулированном правовом статусе из-за долгов микрофинансовым организациям (МФО), пишут «Ведомости».

Глава узбекской диаспоры Москвы, юрист Бахром Исмаилов говорит, что в 2024 г. ситуация может усугубиться, а число нелегальных мигрантов перевалит за 100 тыс. человек.

Согласно миграционному законодательству, иностранцы обязаны покинуть страну по истечении законного срока пребывания. Однако судебные приставы выдают запреты на выезд за пределы РФ по требованию МФО.

По подсчетам узбекской диаспоры, с марта по июль 2023 г. МФО подали порядка 300 тыс. исков о взыскании задолженности по договорам займов и кредитным договорам в отношении мигрантов.

Эксперт по трудовой миграции Асилбек Эгембердиев рассказал, что с каждого рейса из России в страны СНГ снимают по 2–5 человек.

Средний размер долга при этом составляет 70-80 тыс. руб. А общая задолженность мигрантов перед МФО достигает 21-24 млрд руб.

Как пишет издание, чаще всего МФО предлагают мигрантам займы в размере от 10 до 100 тыс. руб. по ставке до 120% годовых.

Ранее DK.RU рассказывал, что депутаты попросили Центробанк серьезнее отнестись к проверке платежеспособности заемщиков и долговой нагрузки, а также ограничить количество кредитов на одного человека.