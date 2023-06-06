Кредит недоверия: в РФ ограничат количество микрозаймов на одного человека

Депутаты попросили Центробанк серьезнее отнестись к проверке платежеспособности заемщиков и долговой нагрузки, ограничить количество кредитов на одного человека.

Центробанк предложил меры по защите заемщиков микрофинансовых организаций (МФО), поскольку действующие сегодня ограничения для МФО, например, обязательное получение лицензии ЦБ, можно считать недостаточными. Политики предложили ввести ограничение числа микрозаймов на одного человека до двух-трех. Такую инициативу в ЦБ направили депутаты фракции «Справедливая Россия», меру поддерживают в «Единой России», говорится в письме:

Сегодня микрофинансовые займы получить намного проще — они выдаются зачастую без особого подтверждения платежеспособности гражданина. Количество таких займов, которые может оформить один клиент, также никак не ограничено. Действующие сегодня ограничения для МФО, например, обязательное получение лицензии ЦБ можно считать недостаточными.

«К предложенным мерам стоит добавить создание системы микрокредитования на основе учреждений с госучастием, в которых будет существенно снижен процент, под который выдаются такие продукты», — считает депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский.

Кроме того, предлагается проводить проверку платежеспособности заемщиков, долговой нагрузки и другие меры, следует из обращения.

Средний размер просроченного кредита в России стремительно растет, рассказывал DK.RU. Участники рынка больше не спешат кредитовать на крупные суммы, выдачи потребительских займов оказались заметно ниже, чем годом ранее. На фоне опережающего роста просрочки и стагнации среднего чека средний размер просроченного потребкредита в феврале достиг максимума с 2021 г. — 145,6 тыс. руб. Между тем, новый законопроект о самозапрете кредитов в скором времени внесут в Госдуму. Для того чтобы опция заработала, необходимо выставить специальный запрет в своей кредитной истории через приложение «Госуслуги». После этого он автоматически попадет в бюро кредитных историй.