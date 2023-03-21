Курс на снижение: банки перестали охотно выдавать крупные кредиты

Средний размер просроченного кредита в России стремительно растет. Участники рынка больше не спешат кредитовать на крупные суммы, выдачи потребительских займов оказались заметно ниже, чем годом ранее.

«Скоринг бюро» подвело итоги февраля в сегменте потребительских кредитов. В феврале 2023 г. выдано 2,35 млн потребкредитов на 431,8 млрд руб. В денежном выражении это меньше, чем годом ранее, на 12,3%, пишет Коммерсантъ. По данным «Скоринг бюро», портфель потребительских кредитов по состоянию на 28 февраля составил 7,94 трлн руб., увеличившись с начала года на 1,18%. Просрочка 90+ в портфеле достигла 712 млрд руб., показав рост с начала года на 6,6%.

При этом февральские выдачи всего на 1,7% больше показателя традиционно провального января. В количественном выражении второй месяц 2023 г. тоже проиграл по выдачам даже январю: 2,35 млн кредитов против 2,4 млн соответственно. Средний чек в данном сегменте в последнее время стагнирует: 183 тыс. руб. в феврале, 176,14 тыс. руб. в январе, 188,7 тыс. руб. — в декабре 2022 г. В феврале прошлого года этот показатель был заметно выше — 240 тыс. руб.

Снижение год к году среднего чека выдач на фоне роста среднего размера просроченного потребкредита позволяет сделать вывод, что просрочка быстрее растет по крупным ссудам, поэтому банки стараются выдавать кредиты помельче. По мнению руководителя группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерия Пивня, именно число выдач будет стимулировать рост. «Банки охотнее кредитуют небольших клиентов, добиваясь повышения диверсифицированности,— поясняет он.— Кроме того, с учетом небольшой гибкости непроцентных доходов по кредиту снижение чека позволяет повысить рентабельность кредита»:

В случае кризисных сценариев банки наиболее существенно ужесточают свои риск-политики именно по данному направлении, они не увеличивают лимиты кредитования и стараются поддерживать объем кредитования потребителей за счет увеличения их количества. Существенного роста по данному направлению не будет.

На фоне опережающего роста просрочки и стагнации среднего чека средний размер просроченного потребкредита в феврале достиг максимума с 2021 г. — 145,6 тыс. руб. Для сравнения: по итогам февраля прошлого года показатель был на 9% меньше и составлял 132,5 тыс. руб. «В условиях стабильной денежно-кредитной политики ожидаем постепенного увеличения спроса на кредиты наличными, что положительно повлияет на рост общерыночного розничного портфеля», — говорят в ВТБ.

Несмотря на то что февраль не принес оживления потребительского кредитования, участники рынка и эксперты настроены сдержанно-оптимистично. «В целом мы ожидаем роста в данном сегменте на 10% за год, хотя он будет ограничен действиями ЦБ РФ в виде макропруденциальных лимитов, направленных на снижение накопления рисков в условиях невысокого роста доходов граждан и ухудшения стандартов выдач»,— отмечает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

Динамика рынка кредитов останется ниже 2021 г., в том числе вследствие заметно более высокой стоимости. Несмотря на декларируемые низкие ставки, их получение возможно только в случае покупки страхового полиса, который может увеличивать полную стоимость в два-три раза.

Кредитные карты оказались самым выгодным продуктом для банков за 2022 год, рассказывал DK.RU.За год доля кредитных карт в общей массе розничного потребительского кредитования выросла с 15,5% до 18,1%. 85% рынка сосредоточено в руках пяти крупнейших игроков, и их доля, скорее всего, будет расти и дальше. В этом году основной задачей банков станет удержание клиента и предложение кредиток пользователям дебетовых карт. Сейчас в среднем на одного клиента оформлено 2,3 карты.