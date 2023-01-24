Россиянам разрешат устанавливать самозапрет на кредиты через «Госуслуги»

У россиян появится возможность самостоятельно установить себе запрет на получение кредитов. Под механизм подпадут все профессиональные кредиторы, а не только те банки, где у человека есть счет.

Новый законопроект о самозапрете кредитов в скором времени внесут в Госдуму. Для того чтобы опция заработала, необходимо выставить специальный запрет в своей кредитной истории через приложение «Госуслуги». После этого он автоматически попадет в бюро кредитных историй. Банки, запрашивающие данные о кредитной истории при получении заявки на кредит, увидят эти лимиты.

Центробанк сообщил, что законопроект прошел межведомственное согласование. Под новый механизм подпадут все профессиональные кредиторы, а не только те банки, где у человека есть счет. По словам экспертов, реализация новой меры требует внесения изменений в законы о кредитных историях и о потребительском кредите.

Ужесточение кредитной политики банков и требований ЦБ привело к фактическому выдавливанию с рынка рискованных заемщиков, которые перешли в микрофинансовые организации, рассказывал DK.RU. За год доля кредитных карт в общей массе розничного потребительского кредитования выросла с 15,5% до 18,1%.Их рост обусловлен отчасти снижением доли других сегментов: автокредитования — с 10,2% до 9,8%, POS-кредитования — с 2,1% до 1,7%, кредитов наличными — с 72,2% до 70,4%. Кредитные карты оказались самым выгодным продуктом для банков. 85% рынка сосредоточено в руках пяти крупнейших игроков, и их доля, скорее всего, будет расти и дальше.