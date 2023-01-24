Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 24.01
68,62
74,73
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Россиянам разрешат устанавливать самозапрет на кредиты через «Госуслуги»

Россиянам разрешат устанавливать самозапрет на кредиты через «Госуслуги»
Иллюстрация: ria.ru

У россиян появится возможность самостоятельно установить себе запрет на получение кредитов. Под механизм подпадут все профессиональные кредиторы, а не только те банки, где у человека есть счет.

#БАНКИ#КРЕДИТЫ#НОВОСТИ

Новый законопроект о самозапрете кредитов в скором времени внесут в Госдуму. Для того чтобы опция заработала, необходимо выставить специальный запрет в своей кредитной истории через приложение «Госуслуги». После этого он автоматически попадет в бюро кредитных историй. Банки, запрашивающие данные о кредитной истории при получении заявки на кредит, увидят эти лимиты.

Центробанк сообщил, что законопроект прошел межведомственное согласование. Под новый механизм подпадут все профессиональные кредиторы, а не только те банки, где у человека есть счет. По словам экспертов, реализация новой меры требует внесения изменений в законы о кредитных историях и о потребительском кредите.

Ужесточение кредитной политики банков и требований ЦБ привело к фактическому выдавливанию с рынка рискованных заемщиков, которые перешли в микрофинансовые организации, рассказывал DK.RU. За год доля кредитных карт в общей массе розничного потребительского кредитования выросла с 15,5% до 18,1%.Их рост обусловлен отчасти снижением доли других сегментов: автокредитования — с 10,2% до 9,8%, POS-кредитования — с 2,1% до 1,7%, кредитов наличными — с 72,2% до 70,4%. Кредитные карты оказались самым выгодным продуктом для банков. 85% рынка сосредоточено в руках пяти крупнейших игроков, и их доля, скорее всего, будет расти и дальше.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Самые громкие высказывания о недвижимости 2022 г. Что актуально, а что утратило смысл?Самые громкие высказывания о недвижимости 2022 г. Что актуально, а что утратило смысл?
  • Борьба с раком поджелудочной железы: доступные сегодня методикиБорьба с раком поджелудочной железы: доступные сегодня методики
  • Цены уменьшили — льготы отменили. РЭК аннулирует ночной тариф по выходным и праздникамЦены уменьшили — льготы отменили. РЭК аннулирует ночной тариф по выходным и праздникам
  • «Рефтинская» все же сменила гендиректора СКХП«Рефтинская» все же сменила гендиректора СКХП
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.