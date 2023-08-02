Покупайте отечественное. Правительство введет пошлины на кондиционеры и посудомойки

Пошлины в размере 10%, по мнению властей, помогут устойчивому развитию отечественной радиоэлектронной промышленности. Нюанс в том, что в РФ нет ни одного производителя кондиционеров.

Правительство России выступило с инициативой повысить ставки таможенных пошлин на ввоз отдельных категорий бытовой электроники до 10%. Как пишет «Коммерсант», соответствующее предложение депутаты направили в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). В частности речь идет о введении пошлин на кондиционеры и сплит-системы, вентиляторы и бытовые посудомоечные машины. Сейчас на эти категории товаров установлена нулевая ставка импортной пошлины, ее предлагается повысить до 3–10%.

Собеседник издания объяснил, что предложение должно обеспечить «устойчивое развитие отечественной радиоэлектронной промышленности». Авторы инициативы отмечают, что в России есть собственные производственные возможности.

Однако, по данным профильной ассоциации РАТЭК ( куда входят «М.Видео-Эльдорадо», DNS, Restore, Huawei, LG, Samsung, Bosh и другие), в России не налажено производство кондиционеров, сплит-систем и бытовых посудомоечных машин. И ни один из российских производителей бытовой техники не анонсировал такие планы.

В ассоциации добавили, что пошлины «приведут к росту цен и сокращению ассортимента».

Источник на рынке бытовой техники предположил, что этот закон, вероятнее всего, лоббируют турецкие и китайские компании, которые готовы локализовать производство в России при условии повышения пошлин на импортируемые товары.

Ранее DK.RU рассказывал, что введение новых таможенных пошлин на отдельные виды электроники уже обсуждались с Минэкономразвития, Минпромторгом и Минцифры. Тогда речь шла о повышении пошлины на импортную технику и электронику, в том числе на смартфоны, ноутбуки, сервера, системы хранения данных и другое оборудование.