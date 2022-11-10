Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.11
61,06
61,24
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Цены на импортную электронику могут вырасти: об этом просят российские производители

Цены на импортную электронику могут вырасти: об этом просят российские производители
Иллюстрация: finobzor.ru

Сейчас к ряду товаров из категории «электротехническое оборудование» применяется нулевая пошлина. Отечественные производители электроники считают, что «это перенос точки прибыли за периметр России».

#ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ#НОВОСТИ

Введение новых таможенных пошлин на отдельные виды электроники обсуждается на совещании с Минэкономразвития, Минпромторгом и Минцифры, пишет Forbes. О вводе наценки для «широкой номенклатуры электроники» попросили российские производители электроники. В петиции, направленной в правительство РФ, представители Федеральной таможенной службы (ФТС), ГК «Аквариус» и Курского электроаппаратного завода (КЭАЗ) предлагают повысить пошлины на импортную технику и электронику, в том числе на смартфоны, ноутбуки, сервера, системы хранения данных и другое оборудование. 

В Минпромторге подтвердили, что вместе с другими заинтересованными ведомствами рассматривают предложения «Аквариуса» (выпускает ноутбуки, настольные компьютеры и планшеты, серверы и системы хранения данных) и КЭАЗа (производитель электроники, в том числе контроллеров, датчиков, источников питания, сенсорных панелей и т.п.) об изменении ввозных пошлин. По словам топ-менеджера одного из производителей электроники, в середине октября совещание по тем же вопросам прошло в Минцифры, на нем предлагалось не только увеличить пошлины на ввоз гаджетов, но и запретить их параллельный импорт, если аналоги собираются в России. В министерстве отметили, что практика повышения пошлин используется в разных отраслях для защиты и развития внутренних производителей — по тем позициям, производство которых уже успешно освоено и позволяет увеличивать инвестиции в расширение мощностей и освоение технологий. Источник отметил, что Минцифры поддерживает все эти предложения.

Сейчас ставки пошлин установлены единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, а в его действующей редакции к ряду товаров из категории «электротехническое оборудование» применяется нулевая пошлина. В «Аквариусе» считают, что импорт готового оборудования с нулевыми пошлинами — «это перенос точки прибыли за периметр России», поэтому компания предлагает рассмотреть вопрос о пошлинах в случаях, когда производство оборудования освоено в стране. 

Минэкономразвития предложения оценивает скептически, так как повышение ввозных пошлин «неоптимальная мера, которая затронет широкий пласт потребителей внутри страны». Эксперты в торговых сетях предупреждают, что повышение пошлин приведут к сужению выбора для конечных пользователей и росту цен. По словам источника среди производителей, альтернативой трудоемкому процессу введения пошлин может стать сокращение перечня параллельного импорта.

В 2020 г. был принят закон о налоговом маневре в IT-отрасли: налог на прибыль для IT-компаний был снижен с 20 до 3%, а страховые взносы — с 14 до 7,6%. Чтобы претендовать на льготы, компания должна быть включена в специальный реестр, который ведет Минцифры, и получать не менее 90% доходов от разработки. Аналогичные условия для льгот получили и производители электроники.

В данный момент в России, как и в дружественном Иране, набирает популярность вторичный рынок зарубежной электроники. В одну из таких площадок превратился сервис Авито, рассказывал DK.RU. Партнер платформы будет проводить предпродажную подготовку — проверку, диагностику, а также ремонт и устранение дефектов при их наличии — и выставлять смартфон на Авито с отчетами о диагностике. На устройства будет действовать гарантия от трех месяцев до одного года.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • На месте офисов КОРа в Екатеринбурге появится многоэтажное жильеНа месте офисов КОРа в Екатеринбурге появится многоэтажное жилье
  • Прощай, «Ласковый май». Погиб последний коллега Юры ШатуноваПрощай, «Ласковый май». Погиб последний коллега Юры Шатунова
  • Ледовый городок в Екатеринбурге в этом году будет самым дорогим за 12 летЛедовый городок в Екатеринбурге в этом году будет самым дорогим за 12 лет
  • На Широкой Речке построят дом престарелых с прудом и закрытой прогулочной зонойНа Широкой Речке построят дом престарелых с прудом и закрытой прогулочной зоной
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.