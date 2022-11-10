Цены на импортную электронику могут вырасти: об этом просят российские производители

Сейчас к ряду товаров из категории «электротехническое оборудование» применяется нулевая пошлина. Отечественные производители электроники считают, что «это перенос точки прибыли за периметр России».

Введение новых таможенных пошлин на отдельные виды электроники обсуждается на совещании с Минэкономразвития, Минпромторгом и Минцифры, пишет Forbes. О вводе наценки для «широкой номенклатуры электроники» попросили российские производители электроники. В петиции, направленной в правительство РФ, представители Федеральной таможенной службы (ФТС), ГК «Аквариус» и Курского электроаппаратного завода (КЭАЗ) предлагают повысить пошлины на импортную технику и электронику, в том числе на смартфоны, ноутбуки, сервера, системы хранения данных и другое оборудование.

В Минпромторге подтвердили, что вместе с другими заинтересованными ведомствами рассматривают предложения «Аквариуса» (выпускает ноутбуки, настольные компьютеры и планшеты, серверы и системы хранения данных) и КЭАЗа (производитель электроники, в том числе контроллеров, датчиков, источников питания, сенсорных панелей и т.п.) об изменении ввозных пошлин. По словам топ-менеджера одного из производителей электроники, в середине октября совещание по тем же вопросам прошло в Минцифры, на нем предлагалось не только увеличить пошлины на ввоз гаджетов, но и запретить их параллельный импорт, если аналоги собираются в России. В министерстве отметили, что практика повышения пошлин используется в разных отраслях для защиты и развития внутренних производителей — по тем позициям, производство которых уже успешно освоено и позволяет увеличивать инвестиции в расширение мощностей и освоение технологий. Источник отметил, что Минцифры поддерживает все эти предложения.

Сейчас ставки пошлин установлены единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, а в его действующей редакции к ряду товаров из категории «электротехническое оборудование» применяется нулевая пошлина. В «Аквариусе» считают, что импорт готового оборудования с нулевыми пошлинами — «это перенос точки прибыли за периметр России», поэтому компания предлагает рассмотреть вопрос о пошлинах в случаях, когда производство оборудования освоено в стране.

Минэкономразвития предложения оценивает скептически, так как повышение ввозных пошлин «неоптимальная мера, которая затронет широкий пласт потребителей внутри страны». Эксперты в торговых сетях предупреждают, что повышение пошлин приведут к сужению выбора для конечных пользователей и росту цен. По словам источника среди производителей, альтернативой трудоемкому процессу введения пошлин может стать сокращение перечня параллельного импорта.

В 2020 г. был принят закон о налоговом маневре в IT-отрасли: налог на прибыль для IT-компаний был снижен с 20 до 3%, а страховые взносы — с 14 до 7,6%. Чтобы претендовать на льготы, компания должна быть включена в специальный реестр, который ведет Минцифры, и получать не менее 90% доходов от разработки. Аналогичные условия для льгот получили и производители электроники.

В данный момент в России, как и в дружественном Иране, набирает популярность вторичный рынок зарубежной электроники. В одну из таких площадок превратился сервис Авито, рассказывал DK.RU. Партнер платформы будет проводить предпродажную подготовку — проверку, диагностику, а также ремонт и устранение дефектов при их наличии — и выставлять смартфон на Авито с отчетами о диагностике. На устройства будет действовать гарантия от трех месяцев до одного года.