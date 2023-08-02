Группа «Аквариус» выпустит отечественный аналог iPhone, чтобы занять этот рынок

К лету 2024 г. «Аквариус» выпустит ряд мобильных устройств на базе операционной системы «Аврора» — ноутбуков, планшетов, смартфонов. В перспективе компания рассчитывает занять место iPhone.

Группа компаний «Аквариус» намерена выпустить в розничную продажу до конца года ряд мобильных устройств на базе операционной системы «Аврора». «Такой проект требует действительно больших, я бы даже сказал, очень больших инвестиций. Тем не менее, надеюсь, что-то сможем показать уже до Нового года. Возможно, не весь стек, потому что это достаточно большой набор», — рассказал в интервью Forbes глава совета директоров «Аквариуса» Алексей Калинин, рассказывая о новом амбициозном проекте.

При этом компания ставит перед собой цель занять около 20% рынка потребительских устройств в перспективе трех лет. Оборот российского рынка смартфонов по итогам 2022 г. составил 529 млрд руб. — это более чем на треть меньше (-35%), чем в 2021 г., оценивала GS Group.

По данным аналитического центра GS Group, в 2022 г. в Россию импортировали 27,5 млн смартфонов, это на 22% меньше, чем годом ранее. Поставки iPhone упали на 57%, до 2,1 млн штук, в результате доля Apple на российском рынке снизилась до 7,7%. Поставки Samsung продемонстрировали еще большее падение — в три раза, до 3,7 млн штук, а доля компании сократилась с 32% до 14%.

По итогам года Apple осталась лидером по обороту с долей 31,8%, а Samsung занял третье место с долей 14,5%. На второе место вышла компания Xiaomi с долей 21,5%. Также в лидеры выбились Realme с долей 12% и Tecno с долей 5,3%. Высокую долю в обороте рынка показал бренд Huawei — более 5% рынка за 2022 г. Прочие бренды смартфонов суммарно заняли менее 9% оборота рынка.

По итогам 2022 г. в России было реализовано 3,2 млн ноутбуков на сумму 195,5 млрд руб.: продажи устройств снизились на 13,5% год к году в штуках и на 7% в деньгах, посчитали аналитики ГК «F+ tech | Марвел». Спрос на планшеты, по их данным, также упал год к году, на 24% в штучном выражении и на 26% в денежном. Всего же за прошлый год было продано 1,9 млн планшетов на сумму в 39,1 млрд руб.

Сотрудникам Минпромторга и подведомственным министерству организациям с 17 июля запрещено использовать мобильные устройства Apple в рабочих коммуникациях, писал DK.RU со ссылкой на приказ, который работники ведомства получили 4 июля. Документ подписан первым заместителем министра Василием Осьмаковым.