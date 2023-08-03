Сильнейший кадровый голод с 1996 г. 42% промышленных предприятий не могут найти работников

Ситуация с нехваткой сотрудников на российских предприятиях ухудшается с 2022 г. Времени на подготовку специалистов у производственных компаний практически нет и они прибегают к труду осужденных.

Промышленные предприятия России в июле 2023 г. зафиксировали рекордный уровень нехватки кадров. Согласно опросу Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП), 42% компаний заявили о том, что у них некому работать. Такой уровень нехватки кадров стал максимальным с 1996 г., пишет РБК.

С серьезной нехваткой кадров российская экономика столкнулась в 2022 г., когда наступило постковидное восстановление. Тогда компании заявляли, что дефицит кадров составляет порядка 25%. Ситуацию усугубила релокация специалистов на фоне событий на Украине и частичная мобилизация. В итоге к апрелю 2023 г. показатель дефицита кадров вырос до 35%.

При этом заказы в оборонной промышленности растут, так же, как и на предприятиях, которые начали производить товары, замещающие импорт после введения антироссийских санкций.

В условиях рекордного дефицита работников планы по найму сотрудников демонстрируют растущее желание предприятий избавиться от недостатка кадров, но не отражают, скорее всего, весь масштаб желаний предприятий, вынужденных считаться со скудными возможностями российского рынка труда, — говорится в исследовании.

На рекордный дефицит кадров, который свойственен не только промышленности, ранее указывали и в Центробанке. Апрельский мониторинг ЦБ показал, что обеспеченность российских компаний кадрами оказалась самой низкой с 1998 г. Наиболее острую нехватку кадров отмечали обрабатывающие производства, предприятия промышленности, водоснабжения, добычи полезных ископаемых, а также транспортировки и хранения.

Профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Варшавская объясняет, что причин у кадрового голода несколько, дело не только в том, что на рынке недостаточно людей. Вакансии промышленных предприятий зачастую непривлекательны:

Причин существования сложно заполняемых рабочих мест две. Со стороны предложения — на рынке нет работников нужной квалификации или специальности. Вторая причина — работодатель предлагает вакансии непрестижные, с недостаточным уровнем оплаты труда, словом, неинтересные для работников, которые потенциально могут их заместить, — отмечает она.

Сейчас, по словам эксперта, большинству предприятий нужны рабочие руки, «синие воротнички» со средней оплатой труда и достаточным опытом работы:

Объем подготовки специалистов рабочих профессий за последние десять лет снизился в четыре раза. При этом часто предприятиям нужен не просто выпускник технического колледжа, а специалист с достаточно высоким разрядом.

Найти специалистов рабочих профессий особенно сложно в промышленных регионах, где конкуренция за кадры высока. Так, в Свердловской области проблему нехватки работников на промышленных предприятиях будут решать с помощью привлечения труда осужденных, рассказывал DK.RU.

Например, в регионе появился исправительный центр для осужденных при ИК-10. Он будет работать на площадке Косулинского абразивного завода в поселке Верхнее Дуброво. На предприятии осужденные будут работать слесарями, сварщиками, фрезеровщиками, электромонтерами, грузчиками, разнорабочими, водителями, токарями.

В пресс-службе регионального ГУФСИН рассказали, что для осужденных оборудовали общежитие, оснастили его необходимой техникой и мебелью, чтобы самостоятельно готовить еду, стирать, отдыхать. Трудоустроенные будут носить гражданскую одежду, смогут свободно перемещаться к месту работы, посещать магазины и другие общественные места, но при этом обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка. Они будут получать зарплату, от 5 до 20% их доходов будет удерживаться в пользу государства.