Нехватку кадров на свердловских заводах восполнят с помощью осужденных

Один из таких исправительных центров открылся на площадке Косулинского абразивного завода — там будут трудоустроены 84 человека, которые отбывают наказание.

В Свердловской области появился пятый исправительный центр для осужденных при ИК-10. Он будет работать на площадке Косулинского абразивного завода в поселке Верхнее Дуброво, неподалеку от элитного коттеджного поселка «Дубрава». Как отметил на церемонии открытия первый замгубернатора Алексей Шмыков, задача таких центров — не только ресоциализировать людей, отбывающих наказание, но и решить кадровую проблему промышленности.

Потребность в трудовых кадрах у предприятий есть. Сегодня стоит задача создавать в регионе ежегодно до 400 мест для размещения осужденных к принудительным работам. Такие центры позволяют отбывать наказание, платить налоги, сохранять связь с социумом, а также обеспечивать предприятия трудовыми кадрами. До конца года при поддержке правительства Свердловской области откроется еще несколько исправительных центров, — сказал Алексей Шмыков.

В настоящий момент в Свердловской области насчитывается пять УФИЦ. Для осужденных мужчин созданы два центра в Верхней Туре и один в Камышлове, для женщин — центр в Нижнем Тагиле.

Косулинский завод производит абразивный инструмент. На предприятии осужденные будут работать слесарями, сварщиками, фрезеровщиками, электромонтерами, грузчиками, разнорабочими, водителями, токарями. На рынке труда — дефицит таких специалистов. Как уже писал DK.RU, некоторые работодатели даже готовы платить токарям больше, чем айтишникам.

В пресс-службе регионального ГУФСИН рассказали, что для осужденных оборудовали общежитие, оснастили его необходимой техникой и мебелью, чтобы самостоятельно готовить еду, стирать, отдыхать. Трудоустроенные будут носить гражданскую одежду, смогут свободно перемещаться к месту работы, посещать магазины и другие общественные места, но при этом обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка. Они будут получать зарплату, от 5 до 20% их доходов будет удерживаться в пользу государства.

Ранее о серьезном дефиците кадров в промышленности высказывался губернатор Евгений Куйвашев. На вчерашнем отчете перед депутатами Заксобрания он также отметил, что проблема нехватки специалистов не потеряла своей актуальности, но в ней виноваты и сами предприятия, которые не конкурируют за кадры и не предоставляют им льготы.

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