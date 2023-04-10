Заводы Екатеринбурга ищут токарей на зарплату выше, чем у айтишников

Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявил, что предприятиям региона сейчас необходимо 15 тыс. сотрудников. Токарь — одна из самых дефицитных специальностей.

Крупнейшие предприятия Екатеринбурга ищут токарей, фрезеровщиков и операторов станков с ЧПУ на зарплату около 100 тыс. руб. в месяц и выше. Подборку вакансий, размещенных на портале «Работа в России», подготовили в пресс-службе Екатеринбургского центра занятости. В нее вошли заводы, которые будут представлены на всероссийской ярмарке трудоустройства 14 апреля.

Так Уральский турбинный завод готов платить товарю-расточнику и токарю-карусельщику от 130 до 150 тыс. руб. в месяц. От 100 тыс. руб. предприятие предлагает оператору станков с ЧПУ.

готов платить товарю-расточнику и токарю-карусельщику от 130 до 150 тыс. руб. в месяц. От 100 тыс. руб. предприятие предлагает оператору станков с ЧПУ. Уральский завод гражданской авиации ищет на зарплату до 150 тыс. руб. оператора станков с программным управлением. Любопытно, что в настоящий момент предприятие также ищет IT-специалистов, но на более низкие зарплаты: программисту 1С готовы платить от 120 тыс. руб., ведущему инженеру-программисту — от 104 тыс. руб. в месяц.

ищет на зарплату до 150 тыс. руб. оператора станков с программным управлением. Любопытно, что в настоящий момент предприятие также ищет IT-специалистов, но на более низкие зарплаты: программисту 1С готовы платить от 120 тыс. руб., ведущему инженеру-программисту — от 104 тыс. руб. в месяц. Машиностроительный завод им. М.И.Калинина готов ежемесячно платить оператору станков с ЧПУ, токарю-универсалу и фрезеровщику от 50 до 120 тыс. руб. в месяц.

готов ежемесячно платить оператору станков с ЧПУ, токарю-универсалу и фрезеровщику от 50 до 120 тыс. руб. в месяц. ВИЗ-Сталь ищет главного специалиста по энергетическому оборудованию и главного специалиста по механическому оборудованию с зарплатой до 97,5 тыс. руб. в месяц.

ищет главного специалиста по энергетическому оборудованию и главного специалиста по механическому оборудованию с зарплатой до 97,5 тыс. руб. в месяц. Завод №9 готов платить 90 тыс. руб. в месяц фрезеровщику.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев на полях годового общего собрания Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей заявил, что дефицит кадров на предприятиях региона оценивается в 15 тыс. чел.:

У нас сложилась ситуация, когда количество вакансий на предприятиях превышает количество безработных. Потребность в кадрах в обрабатывающем секторе превышает предложение более чем в 6 раз. А по некоторым специальностям спрос превышает предложение в разы. Например, одна из самых востребованных специальностей сегодня — токарь.

Отметим, по данным Росстата среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области в декабре 2022 г. составила 73,7 тыс. руб., в январе 2023 г. — 56,3 тыс. руб.

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