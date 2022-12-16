Свердловские оборонщики перешли на шестидневку. Они могут даже отозвать людей из отпусков

Заводы корпораций Ростех, «Алмаз-Антей» и Роскосмос работают в особом режиме, чтобы выполнить гособоронзаказ. Но эти нормы работодатель может распространять только на часть сотрудников.

Из-за возросшей нагрузки предприятия оборонно-промышленного комплекса перевели своих сотрудников с пятидневки на шестидневку. Об этом рассказал на пресс-конференции председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских. Он также отметил, что по законодательству сотрудникам могут ежедневно увеличивать продолжительность рабочего дня на четыре часа:

В целях производственной необходимости предприятия, работающие на оборонку и машиностроение, могут увеличивать продолжительность рабочего дня до 12 часов для сотрудников, задействованных в гособоронзаказе. Им можно отзывать сотрудников из отпусков и пока не предоставлять им отпуска. При этом там совершенно точно повышенные оплаты. Также мы следим, чтобы не было злоупотреблений, чтобы тех, кто производит гражданскую продукцию, эти нормы не касались.

Ранее DK.RU писал, что Уралвагонзавод — крупнейшее оборонное предприятие региона — перешло на особый режим работы в сентябре. Тогда в пресс-службе предприятия рассказали, что сотрудников при необходимости будут привлекать к сверхурочным работам, которые будут оплачиваться в двойном размере. Также была внедрена система временных переводов на работу в другие подразделения.

В октябре свердловские предприятия ОПК активно искали квалифицированных специалистов. Тогда замдиректора департамента по труду и занятости Наталья Бордюгова сообщала, оборонщики разместили на единой цифровой платформе «Работа в России» 895 вакансий на 2,64 тыс. рабочих мест.

По данным областного Минпромнауки, в состав ОПК Свердловской области входят 40 предприятий и научных организаций: из них 27 крупных и средних предприятий и 13 НИИ и конструкторских бюро оборонной тематики. В частности, в регионе работают предприятия корпораций Ростех, «Алмаз-Антей» и Роскосмос.

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