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В Свердловской области дефицит рабочих кадров — 15 тыс. человек

В Свердловской области дефицит рабочих кадров — 15 тыс. человек
Иллюстрация: DK.RU

Чтобы на оборонные предприятия приходило работать больше выпускников вузов и ссузов, губернатор попросил дать им отсрочку от службы в армии.

#НОВОСТИ

На сегодняшний день в Свердловской области существует дефицит порядка 15 тыс. рабочих кадров. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на общем годовом собрании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) в Нижнем Тагиле.

В области есть дефицит порядка 15 тыс. рабочих кадров. У нас сложилась ситуация, когда количество вакансий на предприятиях превышает количество безработных. Потребность в кадрах в обрабатывающем секторе превышает предложение более чем в 6 раз. А по некоторым специальностям спрос превышает предложение в разы. Например, одна из самых востребованных специальностей сегодня — токарь, — рассказал Евгений Куйвашев.

Во время своего доклада он попросил президента РСПП Александра Шохина передать на федеральный уровень предложение — предоставить отсрочку от армии выпускникам высших и средне-специальных учебных заведений, которые приходят работать на промышленные предприятия, в частности на оборонные заводы.

Дмитрий Пумпянский, президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, отметил, что 70% предприятий региона состоят в СОСПП и они получают поддержку регионального и федерального уровней.

Хорошо работает программа подготовки кадров «Профессионалитет» и другие программы, в которых участвует УрФУ. Со временем это даёт свои плоды и позволяет формировать кадровый резерв. Союз помогает предприятиям пользоваться существующими механизмами поддержки, — заявил он.

Напомним, учебная программа «Профессионалитет» представляет собой практическую подготовку под запрос конкретного предприятия или организации. В случае создания кластера «Педагогика» партнерами-работодателями выступят свердловские школы, детские сады и образовательные центры. 

 В регионе уже действуют четыре кластера — три в металлургической отрасли и один в машиностроительной — с участием 13 колледжей и десятка крупнейших предприятий. В марте этого года в Свердловской области запустили пятый — строительный, в который объединились девять образовательных организаций и пять работодателей. Первый набор студентов «Профессионалитета» составил порядка 2,5 тыс.

Ранее мы писали, что ситуация с рабочими кадрами в Екатеринбурге продолжает оставаться сложной. По словам начальника департамента горадминистрации Алексея Прядеина, в регионе зафиксирован заметный отток рабочей силы. За январь – ноябрь 2022 г. миграционная убыль составила 4893 человека, что создало давление на рынок труда.

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Автор: Татьяна Юстус
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