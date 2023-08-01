Евгений Куйвашев отчитался о работе системы здравоохранения региона

Губернатор подчеркнул, что Средний Урал оправился после COVID-19. Смертность в 2022 г. снизилась на 20%, в области открыто несколько новых отделений и центров.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил перед депутатами Заксобрания с отчетом о деятельности правительства региона за 2022 г. Глава Среднего Урала отметил, что свердловская система здравоохранения полностью оправилась после пандемии коронавируса. В 2022 г. смертность в регионе стала ниже более чем на 20%.

На укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения в прошлом году было направлено более 3,5 млрд руб., было оснащено два сосудистых центра и 15 первичных сосудистых отделений, открыт межрайонный центр по лечению хронической сердечной недостаточности в Тавдинской центральной больнице, созданы три центра онкологической помощи (в Нижнем Тагиле, Серове и Красноуфимске). Свердловский онкодиспансер и Областная клиническая больница №1 получили высокотехнологичное оборудование. Кроме того, был завершен ремонт 56 объектов здравоохранения, приобретено 162 автомобиля.

Одна из наших главных задач — улучшение работы первичного звена. В 2022 году были созданы 27 новых фельдшерско-акушерских пунктов и два отделения общей врачебной практики, — подчеркнул губернатор. — Но главное в медицине — это, конечно, кадры. Для насыщения системы здравоохранения квалифицированными специалистами реализуется полный цикл подготовки медиков, от ранней профориентации в школах до целевого обучения в медицинских колледжах и вузах. Так, сейчас в Уральском государственном медицинском университете учится 2600 студентов-целевиков. Количество студентов, поступающих по целевым направлениям, мы будем увеличивать.

Напомним, ранее DK.RU писал, что в Екатеринбурге стартовала стройка еще одной детской поликлиники. Застройщик уже приступил к возведению нового корпуса поликлиники детской городской больницы №15 на Уралмаше, расчищена и огорожена площадка рядом с медгородком, на перекрестке ул. 40-летия Октября и Суворовского переулка.

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