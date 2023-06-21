В Екатеринбурге стартовала стройка еще одной детской поликлиники

Работы ведутся на Уралмаше, где одному из задний детской городской больницы уже более 80 лет. Новая клиника сможет принимать до 700 пациентов в сутки.

На Уралмаше появится новая детская поликлиника. Застройщик уже приступил к возведению нового корпуса поликлиники детской городской больницы №15, расчищена и огорожена площадка рядом с медгородком, на перекрестке ул. 40-летия Октября и Суворовского переулка.

Решение о строительстве детской поликлиники на Уралмаше было принято властями города четыре года назад. Сейчас медицинскую помощь детям оказывают врачи трех поликлиник ДГБ № 15, два их здания были построены еще в 1936 и 1950 гг. Под новый медицинский центр выделен участок площадью 1,1 га, пишет 66.RU.

Подрядчика выбрали осенью 2022 г., им стал девелопер СТРОЙТЭК. Застройщик, как единственный участник торгов, получил контракт на 1,79 млрд руб. Средства поступят из регионального бюджета, при федеральном софинансировании.

Новая детская поликлиника будет обслуживать 25 тыс. человек прикрепленного населения, по 700 посещений в смену. В ее состав войдут:

педиатрическое отделение;

консультативное отделение;

отделение профилактической помощи;

отделение неотложной помощи;

отделение восстановительного лечения;

отделение лучевой диагностики;

отделение функциональной диагностики;

дневной стационар на 22 койки;

конференц-зал на 200 посадочных мест для персонала.

Поликлиника должна открыться не позднее 30 июля 2025 г.

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Напомним, месяц назад стало известно, что в августе 2023 г. текущего года компания «Атомстройкомплекс» планирует начать строительство детской поликлиники на ул. Готвальда недалеко от ЖК «Ольховский парк». Стоимость работ составляет 989,9 млн руб.

Четырехэтажную поликлинику будут строить также за счет средств из областного и федерального бюджетов. Здание детской поликлиники для оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению микрорайонов Старая и Новая Сортировка рассчитано на 500 посещений в смену. Общее число медицинского и прочего персонала — 165 человек, работа будет организована в две смены, режим работы с 8.00-20.00 ежедневно с понедельника по воскресенье.