«Атомстройкомплекс» построит на Сортировке детскую поликлинику за 1 млрд руб.

Новая четырехэтажная детская поликлиника должна появиться на улице Готвальда уже в 2025 г. Строительство планируют начать в августе 2023 г.

В августе текущего года компания «Атомстройкомплекс» планирует начать строительство детской поликлиники на ул. Готвальда недалеко от ЖК «Ольховский парк». Стоимость работ составляет 989,9 млн руб., сообщает «Ъ-Урал».

Четырехэтажную поликлинику будут строить за счет средств из областного и федерального бюджетов. Здание детской поликлиники для оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению микрорайонов Старая и Новая Сортировка рассчитано на 500 посещений в смену. Общее число медицинского и прочего персонала — 165 человек, работа будет организована в две смены, режим работы с 8.00-20.00 ежедневно с понедельника по воскресенье.

Как прокомментировали в пресс-службе застройщика, сейчас идет работа над документацией, выйти на площадку компания рассчитывает к концу лета-началу осени. Согласно документам, закончить строительство объекта должны не позднее 30 июля 2025 г.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что строители детских садов, школ и других бюджетных учреждений в Свердловской области смогут увеличить свой доход. Дело в том, что в Свердловской области опробуют новый метод расчета цены контракта на строительство бюджетных зданий, — школ, детских садов, спортивных комплексов, дворцов культуры и т.п. Сумма работ теперь будет рассчитываться исходя из реальной, рыночной стоимости двух позиций: стройматериалов и услуг рабочих.

Как рассказали в СРО «Уральское объединение строителей», «на новый ресурсно-индексный метод (РИМ) расчета цены контракта, принятый приказом Минстроя России, постепенно переходят несколько регионов России. Согласно договоренности с Национальным объединением строителей (курирует деятельность всех СРО в РФ), сегодня Свердловская область вошла в число пилотов, где метод будет опробован».

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