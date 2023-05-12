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Строители детсадов и школ смогут увеличить доход за счет нового расчета цены контракта

Строители детсадов и школ смогут увеличить доход за счет нового расчета цены контракта
Иллюстрация: DK.RU

Речь идет о новом ресурсно-индексном методе расчета цены контракта. Сумма работ теперь будет рассчитываться исходя из реальной, рыночной стоимости двух позиций: стройматериалов и услуг рабочих.

#БЮДЖЕТ#НОВОСТИ

Свердловская область вошла в число пилотных регионов России, где опробуют новый метод расчета цены контракта на строительство бюджетных зданий, – школ, детских садов, спортивных комплексов, дворцов культуры и т.п.

Увеличение заработка подрядчиков в контрактах по строительству таких объектов может произойти после перехода на новый способ расчета цен по производству работ. Согласно новой методике объекты будут возводиться не по устаревшим нормам, а исходя из реальной, рыночной стоимости двух позиций: стройматериалов и услуг рабочих.

Как рассказали в СРО «Уральское объединение строителей», «на новый ресурсно-индексный метод (РИМ) расчета цены контракта, принятый приказом Минстроя России, постепенно переходят несколько регионов России. Согласно договоренности с Национальным объединением строителей (курирует деятельность всех СРО в РФ), сегодня Свердловская область вошла в число пилотов, где метод будет опробован».

 «Почему мы поддержали инициативу перехода на РИМ? Во-первых, мы выступаем за качественную работу подрядчиков, а новый способ расчета стоимости контракта – отличная антидемпинговая мера, которая не позволит недобросовестным исполнителям снижать цену контракта ниже рыночной. Во-вторых, РИМ даст возможность честным подрядчикам заработать больше. Так, нам в ходе первого беглого анализа уже удалось понять, что заработная плата рабочих может быть выше на семь процентов», — говорит Денис Снетков, представитель СРО «Уральское объединение строителей».

Чтобы новый метод заработал в Свердловской области, в 2023 г. «Уральское объединение строителей» будет помогать местному минстрою наполнять базу данных реальными ценами на стройматериалы. А к январю 2024 г., исходя из отчетности по зарплатам рабочих, соберёт информацию о действительной стоимости оплаты труда.

Напомним, ранее уральские строители и подрядчики отправили 38 строительных инициатив правительству РФ. В мероприятии принимали участие свыше двух тысяч представителей строительной отрасли из десятков регионов РФ. В общей сложности они создали 38 предложений, которые позволят строить лучше и выгоднее. Все предложения направлены в адрес правительства России. DK.RU публикует топ-пять предложений строителей и проектировщиков.

Согласно исследованию СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций», в 2023 г. самым перспективным для участников отрасли будет гособоронзаказ и работа для нужд промышленности. Был проведен опрос среди двух тысяч подрядных организаций бюджетного, гражданского и промышленного строительства и проектирования, 85% из них считают именно так.

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Автор: Татьяна Юстус
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