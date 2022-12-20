«В 2023 г. перспективным будет гособоронзаказ и работы для нужд промышленности»

Рост административных барьеров, снижение числа новых заказов и сокращение прибыли — уральские строители подвели итоги уходящего года и поделились прогнозами на следующий.

СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» провели опрос, посвященный итогам 2022 г., среди двух тысяч подрядных организаций в сфере бюджетного, гражданского, промышленного строительства и проектирования.

43% респондентов отметили высокий уровень административных барьеров, связанных с пересчетом стоимости контрактов, отсутствием единой политики властей в отношении перепланировки помещений.

Более 57% компаний сообщили об увеличении спроса на бюджетное строительство и проектирование социальных объектов, а также на госзаказы. В то же время большинство подрядчиков отмечают, что из-за внешнеполитических событий 2022 г. принес меньше новых заказов, соответственно, прибыль сократилась.

Главные проблемы, с которыми столкнулись строители и проектировщики — нарушение логистических цепочек, увеличение сроков поставок, высокие цены на оставшиеся на складах зарубежные товары, отсутствие иностранных комплектующих и отечественных аналогов.

85% респондентов считают, что в связи со специальной военной операцией в 2023 г. перспективным будет гособоронзаказ, работы, связанные с возведением производственных и складских комплексов для нужд промышленности. Бюджетное строительство социальных объектов сохранит стабильность. Однако законодательство о закупках надо усовершенствовать в части критериев выбора опытных подрядчиков для снижения уровня демпинга.

Напомним, что Свердловская область выделила 20,3 млн руб. на региональный проект «Производительность труда». В отличие от нацпроекта «Производительность труда», потолок вхождения в региональную программу будет менее 400 млн руб. годовой выручки предприятия, что позволит оказывать поддержку малому и среднему бизнесу региона.

Ранее DK.RU сообщил, что губернатор Евгений Куйвашев предлагает ограничить действие любых новых обязательных требований для бизнеса сроком в шесть лет и установить всего два дня в году, когда такие требования могут вводиться.