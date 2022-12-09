Свердловская область выделила 20,3 млн руб. на экспертную поддержку бизнеса

Потолок вхождения в программу предполагается менее 400 млн рублей годовой выручки. «По сути дела, предприятия получат в свое распоряжение квалифицированных экспертов», — заявили организаторы.

Свердловская область выделила 20,3 млн руб. на региональный проект «Производительность труда» Заявочная компания начнется в ближайшее время. Об этом в четверг на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

«На 2023 год региональным бюджетом под региональный проект предусмотрено 20,3 млн рублей. Это уже есть в Законе о бюджете, в ближайшее время будет объявлена заявочная кампания, и мы будем начинать работать, эксперты РЦК будут начинать работать с теми предприятиями, которые есть», — рассказал он.



В отличие от нацпроекта «Производительность труда», потолок вхождения в региональную программу будет менее 400 млн рублей годовой выручки предприятия, что позволит оказывать поддержку малому и среднему бизнесу региона.



«Суть проекта заключается в оптимизации производственных и бизнес-цепочек. На нашей базе создан региональный центр компетенций в сфере производительности труда. И наши эксперты, работая на предприятиях, а по сути дела, предприятия получают в свое распоряжение на постоянной основе в течение четырех месяцев квалифицированных экспертов, которые обладают инструментарием, методиками, после нашего ухода предприятия имеют возможность, применяя все эти инструменты, развиваться дальше", — рассказал генеральный директор Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков.

Напомним, что ранее о новых способах поддержки бизнеса рассказывал Евгений Куйвашев. Он предлагал ограничить действие любых новых обязательных требований для бизнеса сроком в шесть лет и установить всего два дня в году, когда такие требования могут вводиться. Ранее областной Союз промышленников и предпринимателей попросил власти продлить мораторий на проверки и упростить порядок получения разрешений и лицензий на 2023-2024 гг.

Читайте также на DK.RU: Налоговые льготы до 2027 г. предоставят начинающим бизнесменам в четырех регионах страны.