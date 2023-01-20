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ТЦ, поликлиника, парк и трамвайное депо: что построят во «Втором Академическом»?

ТЦ, поликлиника, парк и трамвайное депо: что построят во «Втором Академическом»?
Иллюстрация: Проектная документация

Спустя полтора года после представления концепции, проект планировки микрорайона, где будут жить более 64 тыс. чел., вынесли на общественное обсуждение.

#СУПЕРСТРОЙКА#БУДУЩЕЕ ГОРОДА#АКАДЕМИЧЕСКИЙ#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга опубликовала план застройки территории напротив Солнечного, где возведут жилые дома и социальную инфраструктуру для 64,3 тыс. чел. Общественное обсуждение проекта планировки территории в границах ул. Лучистая — Полевского тракта — ЕКАД продлится до 10 февраля.

Как ранее писал DK.RU, соглашение о реализации проекта в 2021 г. подписали губернатор Евгений Куйвашев и президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий. Проект получил название А2, а неформально его окрестили «Вторым Академическим». Летом 2021 г. концепцию застройки микрорайона вынесли на Градсовет: архитекторы отметили, что проект «скучный» и повторяющий все ошибки Солнечного и Академического. Тем не менее, концепцию приняли за основу для дальнейшей проработки.

Проект планировки и межевания территории, который вынесли на обсуждение, подготовило ООО «Студия БК». Согласно документу, общая площадь проектируемой территории составляет почти 500 га. Общая площадь жилых помещений — 1,9 млн кв. м.

Судя по проекту, в новом микрорайоне появятся 11 садиков на 3,6 тыс. мест, 5 общеобразовательных школ на 7,5 тыс. мест, спорткомплекс с бассейном и музыкальная школа. Здесь будут свои поликлиника и станция скорой помощи, торговый центр, пожарное депо и даже районный парк. Добраться до «Второго Академического» можно будет на трамвае и городской электричке. Для автомобилистов возведут многоуровневые наземные паркинги.

Строительство нового микрорайона будет идти в 17 этапов. Окончить работы планируют в 2035 г.

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Автор: Елизавета Порошина
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