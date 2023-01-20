ТЦ, поликлиника, парк и трамвайное депо: что построят во «Втором Академическом»?

Спустя полтора года после представления концепции, проект планировки микрорайона, где будут жить более 64 тыс. чел., вынесли на общественное обсуждение.

Администрация Екатеринбурга опубликовала план застройки территории напротив Солнечного, где возведут жилые дома и социальную инфраструктуру для 64,3 тыс. чел. Общественное обсуждение проекта планировки территории в границах ул. Лучистая — Полевского тракта — ЕКАД продлится до 10 февраля.

Как ранее писал DK.RU, соглашение о реализации проекта в 2021 г. подписали губернатор Евгений Куйвашев и президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий. Проект получил название А2, а неформально его окрестили «Вторым Академическим». Летом 2021 г. концепцию застройки микрорайона вынесли на Градсовет: архитекторы отметили, что проект «скучный» и повторяющий все ошибки Солнечного и Академического. Тем не менее, концепцию приняли за основу для дальнейшей проработки.

Проект планировки и межевания территории, который вынесли на обсуждение, подготовило ООО «Студия БК». Согласно документу, общая площадь проектируемой территории составляет почти 500 га. Общая площадь жилых помещений — 1,9 млн кв. м.

Судя по проекту, в новом микрорайоне появятся 11 садиков на 3,6 тыс. мест, 5 общеобразовательных школ на 7,5 тыс. мест, спорткомплекс с бассейном и музыкальная школа. Здесь будут свои поликлиника и станция скорой помощи, торговый центр, пожарное депо и даже районный парк. Добраться до «Второго Академического» можно будет на трамвае и городской электричке. Для автомобилистов возведут многоуровневые наземные паркинги.

Строительство нового микрорайона будет идти в 17 этапов. Окончить работы планируют в 2035 г.

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