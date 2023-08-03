180 тыс. в месяц. Доходы русскоязычных блогеров выросли на 41%

После затишья в 2022 г. рекламная интеграция набирает обороты. Чаще всего рекламодатели выбирают небольших блогеров, которые размещают контент на YouTube.

Рекламные доходы русскоязычных блогеров, которые зарегистрированы как ИП, по итогам второго квартала 2023 г. выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет о блогерах с самым высоким уровнем заработка, уточняет РБК.

Аналитики сервиса для автоматизации работы с фрилансерами и блогерами Solar Staff объяснили, что изучали заработок 15 тыс. русскоязычных блогеров, которые размещали интеграции в VK, Telegram, «Одноклассниках», Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), «Дзене», Rutube и YouTube.

По результатам исследования оказалось, что ведущие блогеры увеличили доходы в апреле-июне в среднем до 182 тыс. руб. в месяц:

Самозанятые инфлюенсеры стали зарабатывать в месяц на 22% больше, чем годом ранее, а именно 48,5 тыс. руб. в месяц. Блогеры-физлица увеличили свой ежемесячный доход на 27%, до 14,5 тыс. руб. в месяц, — говорится в исследовании.

В Solar Staff рассказали, что рост доходов блогеров связан с увеличением рекламных расходов брендов именно на этот канал продвижения. Основатель блогерского агентства Hype Agency Григорий Зорин добавляет:

Второй квартал 2022 г. был периодом затишья для инфлюенс-рынка, поскольку часть брендов ушла, а аналоги еще не заняли их место. Кроме того, крупные компании тогда избегали публичного появления или делали это точечно. С четвертого квартала 2022 г. и по сегодняшний день ситуация на рынке стабилизируется, объемы рекламных бюджетов на блогеров растут.

По словам Зорина, чаще всего рекламодатели выбирают блогеров, которые размещающие контент на YouTube и в Telegram. В то время как «Дзен», VK и Instagram (сеть запрещена на территории РФ) используются как дополнительный инструмент «в зависимости от задач».

Руководитель отдела маркетинга в соцмедиа OMD OM Group Анна Козырева уточняет, что самыми объемными площадками с точки зрения вложений бюджета по итогам третьего квартала 2023 г. стали YouTube и «ВКонтакте». Telegram же выбирают для более узкой коммуникации по интересам.

Ранее DK.RU рассказывал, что доходы блогеров-миллионников обвалились после того, как в начале 2022 г. иностранные сервисы установили ограничения в отношении российских пользователей.

Так, YouTube отключил монетизацию в России, Facebook и Instagram (активы компании Meta, запрещенной в РФ) заблокировали кабинеты рекламодателей, а TikTok ограничил загрузку новых видео и доступ к зарубежному контенту. Ежемесячный доход у топ-10 блогеров с аудиторией от 2,7 млн человек снизился с 7,9 млн руб. до 2,5 млн руб. год к году.

При этом положение микроблогеров (до 50 тыс. подписчиков) и блогеров с подписчиками до 1 млн человек улучшилось. Их доходы показывают рост с начала 2023 г.: