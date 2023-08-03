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180 тыс. в месяц. Доходы русскоязычных блогеров выросли на 41%

180 тыс. в месяц. Доходы русскоязычных блогеров выросли на 41%
Иллюстрация: vk.com/russiablogeri

После затишья в 2022 г. рекламная интеграция набирает обороты. Чаще всего рекламодатели выбирают небольших блогеров, которые размещают контент на YouTube.

#СОЦСЕТИ#НОВОСТИ

Рекламные доходы русскоязычных блогеров, которые зарегистрированы как ИП, по итогам второго квартала 2023 г. выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет о блогерах с самым высоким уровнем заработка, уточняет РБК.  

Аналитики сервиса для автоматизации работы с фрилансерами и блогерами Solar Staff объяснили, что изучали заработок 15 тыс. русскоязычных блогеров, которые размещали интеграции в VK, Telegram, «Одноклассниках», Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), «Дзене», Rutube и YouTube

По результатам исследования оказалось, что ведущие блогеры увеличили доходы в апреле-июне в среднем до 182 тыс. руб. в месяц:  

Самозанятые инфлюенсеры стали зарабатывать в месяц на 22% больше, чем годом ранее, а именно 48,5 тыс. руб. в месяц. Блогеры-физлица увеличили свой ежемесячный доход на 27%, до 14,5 тыс. руб. в месяц, — говорится в исследовании.

В Solar Staff рассказали, что рост доходов блогеров связан с увеличением рекламных расходов брендов именно на этот канал продвижения. Основатель блогерского агентства Hype Agency Григорий Зорин добавляет:   

Второй квартал 2022 г. был периодом затишья для инфлюенс-рынка, поскольку часть брендов ушла, а аналоги еще не заняли их место. Кроме того, крупные компании тогда избегали публичного появления или делали это точечно. С четвертого квартала 2022 г. и по сегодняшний день ситуация на рынке стабилизируется, объемы рекламных бюджетов на блогеров растут.  

По словам Зорина, чаще всего рекламодатели выбирают блогеров, которые размещающие контент на YouTube и в Telegram. В то время как «Дзен», VK и Instagram (сеть запрещена на территории РФ) используются как дополнительный инструмент «в зависимости от задач».  

Руководитель отдела маркетинга в соцмедиа OMD OM Group Анна Козырева уточняет, что самыми объемными площадками с точки зрения вложений бюджета по итогам третьего квартала 2023 г. стали YouTube и «ВКонтакте». Telegram же выбирают для более узкой коммуникации по интересам.  

Ранее DK.RU рассказывал, что доходы блогеров-миллионников обвалились после того, как  в начале 2022 г. иностранные сервисы установили ограничения в отношении российских пользователей.

Так, YouTube отключил монетизацию в России, Facebook и Instagram (активы компании Meta, запрещенной в РФ) заблокировали кабинеты рекламодателей, а TikTok ограничил загрузку новых видео и доступ к зарубежному контенту. Ежемесячный доход у топ-10 блогеров с аудиторией от 2,7 млн человек снизился с 7,9 млн руб. до 2,5 млн руб. год к году.

При этом положение микроблогеров (до 50 тыс. подписчиков) и блогеров с подписчиками до 1 млн человек улучшилось. Их доходы показывают рост с начала 2023 г.:

Это произошло за счет появления новых некрупных российских рекламодателей, которые начали занимать освободившиеся [после ухода иностранного бизнеса] ниши. Они создают бренды с нуля, что требует трендовых каналов продвижения, — говорил гендиректор агентства Epicstars Денис Волков.

Автор: Екатерина Тарханова
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