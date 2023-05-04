TikTok подрезал крылья. Российские блогеры-миллионники потеряли более 70% своих доходов

Блогеры, зарабатывающие преимущественно на TikTok, попали в пике: сервис ограничил загрузку их видео, а на другие площадки они перейти не смогли. Падение доходов совпало с претензиями ФНС и силовиков.

Российские блогеры-миллионники (на которых подписаны свыше 1 млн человек), размещающие короткие видео в TikTok, по итогам 1 кв. 2023 г. потеряли в среднем 72% сборов, пишет Коммерсант со ссылкой на данные Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

Так, ежемесячный доход у топ-10 блогеров с аудиторией от 2,7 млн человек (Николена, Дима Талаланов, Филаретовы, Полина, Юля Смурфи, Алан Гедыгушев, Людмила Светлова, Фаиль, Женат на Марине, Тоша) снизился с 7,9 млн руб. до 2,5 млн руб. год к году. Причины — уменьшение числа рекламодателей и кратное снижение охватов публикаций.

Эти данные подтвердили также в коммуникационных агентствах «PR-девелопмент» и Epicstars.

После обострения геополитической обстановки в начале 2022 г. иностранные сервисы установили ограничения в отношении российских пользователей. Так, YouTube отключил монетизацию в России, Facebook и Instagram (активы компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) заблокировали кабинеты рекламодателей, а TikTok ограничил загрузку новых видео и доступ к зарубежному контенту. Это способствовало миграции блогеров на другие ресурсы, в том числе отечественные.

Впрочем, как подчеркивают в АБА, блогеры-миллионники, снимавшие видео в TikTok, испытывают трудности при переходе на альтернативные площадки:

У них есть аккаунты в Instagram, YouTube и Telegram, где публикуется похожий по формату контент. Однако ни на одной из площадок количество подписчиков даже близко не подходит к TikTok. К тому же рекламодатели не спешат предлагать сотрудничество блогерам, записывающим короткие видео, на альтернативных площадках. Такой контент плохо монетизируется: рекламодатели предпочитают полноценные материалы с высоким CTR (отношение рекламного объявления к числу показов) на свои ссылки.

Любопытно, что выиграли в этой ситуации микроблогеры (до 50 тыс. подписчиков). «Если доходы миллионников упали, то у небольших блогеров, наоборот, выросли — за первый квартал этого года на 23–25%», — отметил гендиректор агентства Epicstars Денис Волков:

Это произошло за счет появления новых некрупных российских рекламодателей, которые начали занимать освободившиеся [после ухода иностранного бизнеса] ниши. Они создают бренды с нуля, что требует трендовых каналов продвижения: за хороших авторов рекламодатели начинают бороться, особенно в сегменте потребительских товаров.

Блогеры-миллионники в последнее время вск чаще появляются в информационной повестке, правда, в связи с уголовными делами, возбужденными по фактам уклонения от уплаты налогов и отмывании денег. Резонансным стало задержание на прошлой неделе Елены Блиновской — блогера с 5 млн подписчиков, известной по «марафонам желаний». Ек задержали при попытке покинуть страну.

Объем претензий к Блиновской — 918 млн руб. Свою вину она признала и сейчас находится под домашним арестом.

Всего в «черный список» попали 32 блогера-миллионника. Помимо Блиновской, оперативные действия уже проведены в отношении Валерии Чекалиной (псевдоним — Лерчек) и ее мужа Арткма, Александры Митрошиной (она находится за пределами страны, при этом начала гасить долг перед ФНС, хотя изначально ек адвокат это опровергала) и Дарьи Зотеевой (Инстасамка), сообщал DK.RU.

У Зотеевой налоговая служба приостановила операции по банковским счетам. При этом она беспрепятственно покинула Россию и сейчас находится в ОАЭ.

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