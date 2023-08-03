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Игорь Заводовский и Константин Погребинский закончат «Золотой» ТРЦ с вокзалом в 2025 г.

Игорь Заводовский и Константин Погребинский закончат «Золотой» ТРЦ с вокзалом в 2025 г.
Иллюстрация: документация проекта

Объект должен стать новым транспортно-пересадочным узлом Екатеринбурга. Холдинг «Общество Малышева 73» начал его строить в 2021 г. и планировал закончить в 2023-м. Но сроки реализации затянулись.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

ТРЦ «Золотой» — девелоперский проект Игоря Заводовского и Константина Погребинского (холдинг «Общество Малышева 73») — начали строить в 2020 г. Работы собирались завершить в конце 2023 г., «уложившись» в $400 млн.

Однако из-за роста цен на материалы и доставку оборудования стоимость проекта выросла. Кроме того, на его реализацию потребуется больше времени — девелоперам пришлось искать новых поставщиков лифтов, эскалаторов, траволаторов.

Игорь Заводовский и Константин Погребинский закончат «Золотой» ТРЦ с вокзалом в 2025 г. 1

Документация проекта

Директор «Гринвича» и «Пассажа» Дмитрий Сарапульцев рассказал 66.RU, что торговый центр планируют открыть в декабре 2025 г. В комплексе будет гипермаркет (не «Гипербола»), кинотеатр, фудкорт, фитнес-клуб на три тыс. кв. м. Торговая галерея разместится на 146,5 тыс. кв. м. На 30% площадей уже заключены договоры аренды.

Общая площадь объекта вместе с автовокзалом и паркингом на 5,6 тысяч мест составит 307,8 тысяч кв.м. 

Игорь Заводовский и Константин Погребинский закончат «Золотой» ТРЦ с вокзалом в 2025 г. 2

Документация проекта

Согласно прогнозу девелоперов, трафик нового ТРЦ составит ок. 1 млн человек в месяц (в ТРЦ «Гринвич» — 1,4 млн человек, в ТЦ «Пассаж» — 500 тыс.).

Напомним, что ТРЦ «Золотой» вместе с новым автовокзалом должен стать большим транспортно-пересадочным узлом. Первый вариант проекта был представлен в 2017 г. на выставке «Иннопром».

Ради строительства ТРЦ снесли здание аэропорта Уктус. Градозащитники пытались его спасти, добившись включения в реестр объектов культурного наследия. Но им не удалось это сделать.

Автор: Виктория Говорковская
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