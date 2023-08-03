Рост 40-70%. Россиян предупредили о скачке цен на оливковое масло и некоторые лекарства

Поставщики оливкового масла объясняют повышение цен низкой урожайностью и скачками валюты. «Бромгексин» и «Корвалол» же могут подорожать на 40-70% из-за введения акцизов на этанол.

Торговые сети получили письма от поставщиков оливкового масла, в которых говорится, что в новом закупочном сезоне цены на продукцию вырастут на 40–50%. Речь идет об оливковом масле из Испании, Италии, Греции, Турции и Туниса.

Как пишут «Известия», изменение цен поставщики объясняют низкой урожайностью, а также курсовыми скачками.

Кроме того, в России могут резко подорожать спиртосодержащие лекарственные средства из-за ведения акциза на этанол. Речь идет, например, о таких лекарствах как бромгексин, корвалол, этопозид и других, пишут «Ведомости».

Председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Алексей Кедрин заявил, что в таком случае цены на корвалол рискуют взлететь на 40%. Другие участники рынка утверждают, что спиртосодержащие препараты подорожают более чем на 70%.

Фармацевтические ассоциации уже направили письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой не допустить такой ситуации.

Авторы письма добавили, что из-за введения акциза вырастет стоимость медицинского спирта, а вслед за этим начнут расти и цены на продукцию, которую компании применяют для технических нужд, например, для обработки оборудования. Кроме того, есть риск, что с полок пропадут лекарства, производство которых станет нерентабельным.

Как рассказывал DK.RU, ввести акциз на этанол в начале июля предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, весь производящийся в стране этиловый спирт необходимо обложить акцизом, чтобы не было дешевого этилового спирта для нелегальной водки.

Основная проблема в том, что наряду с тем этиловым спиртом, который производится для алкогольной продукции и облагается высоким акцизом, в обороте находится абсолютно идентичный по своим свойствам этиловый спирт, который производится для нужд медицинской, парфюмерно-косметической отраслей и не облагается акцизом. По ее словам, разница в цене этих спиртов составляет более 80%. При этом в 2022 г. нужды медицины составляли 1,6 млн декалитров медицинского спирта, а его было произведено 6,8 млн декалитров, в четыре раза больше реальной потребности, отметила Матвиенко.

Cпикер Совфеда добавляла, что уплата акциза на спирт, закупаемый учреждениями сферы здравоохранения, должен субсидироваться государством. Речи о субсидиях для производителей лекарственных препаратов не шло.