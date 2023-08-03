Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 02.08
91,77
100,69
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Рост 40-70%. Россиян предупредили о скачке цен на оливковое масло и некоторые лекарства

Рост 40-70%. Россиян предупредили о скачке цен на оливковое масло и некоторые лекарства
Иллюстрация: РИА Новости

Поставщики оливкового масла объясняют повышение цен низкой урожайностью и скачками валюты. «Бромгексин» и «Корвалол» же могут подорожать на 40-70% из-за введения акцизов на этанол.

#ЦЕНЫ#НОВОСТИ

Торговые сети получили письма от поставщиков оливкового масла, в которых говорится, что в новом закупочном сезоне цены на продукцию вырастут на 40–50%. Речь идет об оливковом масле из Испании, Италии, Греции, Турции и Туниса.

Как пишут «Известия», изменение цен поставщики объясняют низкой урожайностью, а также курсовыми скачками.

Кроме того, в России могут резко подорожать спиртосодержащие лекарственные средства из-за ведения акциза на этанол. Речь идет, например, о таких лекарствах как бромгексин, корвалол, этопозид и других, пишут «Ведомости».  

Председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Алексей Кедрин заявил, что в таком случае цены на корвалол рискуют взлететь на 40%. Другие участники рынка утверждают, что спиртосодержащие препараты подорожают более чем на 70%.  

Фармацевтические ассоциации уже направили письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой не допустить такой ситуации.  

Авторы письма добавили, что из-за введения акциза вырастет стоимость медицинского спирта, а вслед за этим начнут расти и цены на продукцию, которую компании применяют для технических нужд, например, для обработки оборудования. Кроме того, есть риск, что с полок пропадут лекарства, производство которых станет нерентабельным.  

Как рассказывал DK.RU, ввести акциз на этанол в начале июля предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, весь производящийся в стране этиловый спирт необходимо обложить акцизом, чтобы не было дешевого этилового спирта для нелегальной водки. 

Основная проблема в том, что наряду с тем этиловым спиртом, который производится для алкогольной продукции и облагается высоким акцизом, в обороте находится абсолютно идентичный по своим свойствам этиловый спирт, который производится для нужд медицинской, парфюмерно-косметической отраслей и не облагается акцизом. По ее словам, разница в цене этих спиртов составляет более 80%. При этом в 2022 г. нужды медицины составляли 1,6 млн декалитров медицинского спирта, а его было произведено 6,8 млн декалитров, в четыре раза больше реальной потребности, отметила Матвиенко.

Cпикер Совфеда добавляла, что уплата акциза на спирт, закупаемый учреждениями сферы здравоохранения, должен субсидироваться государством. Речи о субсидиях для производителей лекарственных препаратов не шло.   

Автор: Екатерина Тарханова
Самое читаемое
  • Мэрия все же расселит самый депрессивный дом ЕкатеринбургаМэрия все же расселит самый депрессивный дом Екатеринбурга
  • Сельская ипотека: как купить «домик в деревне» в 2023 г.Сельская ипотека: как купить «домик в деревне» в 2023 г.
  • Цифровой рубль, новые правила ОСАГО, повестки по мобилизации. Что изменится с 1 августа?Цифровой рубль, новые правила ОСАГО, повестки по мобилизации. Что изменится с 1 августа?
  • «Держать не вариант». Антон Силуанов объяснил, почему рубль резко упал«Держать не вариант». Антон Силуанов объяснил, почему рубль резко упал
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.